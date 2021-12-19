Ігри з Google Play Games будуть доступні й на Windows

з наступного року сервіс Google Play Games буде доступним не лише на Android-пристроях та Chromebook, але й на Windows

Один із керівників Google зробив цікаву заяву під час The Game Awards 2021. Починаючи з наступного року сервіс Google Play Games буде доступним не лише на Android-пристроях та Chromebook, але й на Windows.

«Гравці зможуть отримати улюблені ігри з Google Play на більшій кількості пристроїв, непомітно перемикаючись між смартфоном, планшетом, хромбуком та комп’ютером з Windows» — сказав директор продукту Google Play Грег Хартрел. Також було наголошено, що це не результат співпраці двох корпорацій, а зовсім новий продукт.

З таким підходом геймери зможуть розпочати гру на смартфоні, а пізніше «підхопити» прогрес на комп’ютері, або навпаки.

На цей час компанія не дає багато подробиць. Невідомо, коли саме сервіс почне працювати і яким чином здійснюється емуляція для ігор. Також немає інформації стосовно підтримки контролерів. Але запускатись ігри будуть саме на комп’ютері, а не через «хмарні» сервіси.