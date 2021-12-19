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    Ігри з Google Play Games будуть доступні й на Windows

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    Ігри з Google будуть доступні й на Windows - Ігри з Google Play Games будуть доступні й на Windows
    Ігри з Google будуть доступні й на Windows
    фото з відкритих джерел

    з наступного року сервіс Google Play Games буде доступним не лише на Android-пристроях та Chromebook, але й на Windows

    Один із керівників Google зробив цікаву заяву під час The Game Awards 2021. Починаючи з наступного року сервіс Google Play Games буде доступним не лише на Android-пристроях та Chromebook, але й на Windows.

    «Гравці зможуть отримати улюблені ігри з Google Play на більшій кількості пристроїв, непомітно перемикаючись між смартфоном, планшетом, хромбуком та комп’ютером з Windows» — сказав директор продукту Google Play Грег Хартрел. Також було наголошено, що це не результат співпраці двох корпорацій, а зовсім новий продукт.

    З таким підходом геймери зможуть розпочати гру на смартфоні, а пізніше «підхопити» прогрес на комп’ютері, або навпаки.

    На цей час компанія не дає багато подробиць. Невідомо, коли саме сервіс почне працювати і яким чином здійснюється емуляція для ігор. Також немає інформації стосовно підтримки контролерів. Але запускатись ігри будуть саме на комп’ютері, а не через «хмарні» сервіси.

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    Теги: Google
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    Ігри з Google Play Games будуть доступні й на Windows