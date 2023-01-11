Найкращі смартфони Xiaomi 2022 року за співвідношенням ціни та якості

Найкращим бюджетним смартфоном вважається Xiaomi Redmi Note 11

Xiaomi є третім за величиною гравцем на світовому ринку смартфонів після Apple та Samsung. Частина успіху китайської компанії пов’язана із постійним випуском нових пристроїв. Xiaomi виробляє багато телефонів як під своїм основним брендом, так і під суббрендами Poco, Redmi і Black Shark.

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Через це різноманіття вибрати смартфон не так просто. У будь-якому випадку ви отримуєте чудові камери, швидкі процесори, чудові екрани та вражаючі можливості підключення за менші порівняно з конкурентами гроші. Видання iTechua розповіло, які саме телефони Xiaomi вважає найкращими за співвідношенням ціни та якості у 2022 році.

Xiaomi 12T – «вбивця флагманів»

Xiaomi 12T оснащений чіткою AMOLED-матрицею з діагоналлю 6,67″. Вона характеризується реалістичними кольорами та плавною прокруткою (120 Гц). Покриття Gorilla Glass 5 гарантує захист екрана від пошкоджень під час падіння з 1,6 метрів у 80% випадків.

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Апаратною основою смартфона є чіп MediaTek Dimensity 8100-U (14-й у списку найпродуктивніших процесорів для телефонів). У парі з 8 Гб оперативної пам’яті він з легкістю справляється з усіма повсякденними завданнями (веб-серфінг, соціальні мережі, перегляд відео або спілкування з друзями та сім’єю) та більшістю ігор. Багатозадачність – одна із сильних сторін телефону.

Роздільна здатність головного датчика ззаду становить 108 Мп. Додаткові камери є 8-мегапіксельним надширококутним датчиком (120˚) і 2-мегапіксельним макро. На передній стороні є 20-мегапіксельна камера. Кадри з основного об’єктиву яскраві, деталізовані, кольори насиченіші, ніж у житті.

Місткість акумулятора дорівнює 5000 мА·год. Телефон може комфортно працювати цілий день, навіть із дисплеєм на високій частоті оновлення (понад 13:30 години серфінгу по сайтах).

За допомогою зарядного пристрою потужністю 120 Вт, що входить до комплекту постачання, ви можете розраховувати на повну зарядку за 23 хвилини в режимі Boost та 31 хвилину в режимі за промовчанням.

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Плюси Xiaomi 12T:

точний AMOLED-дисплей;

високопродуктивний;

дуже швидко заряджається;

гарні камери ціни;

додатково: стереодинаміки, NFC для безконтактних платежів, підекранний сканер відбитків пальців.

Мінуси Xiaomi 12T:

не має можливості розширити обсяг постійної пам’яті;

без можливості підключити навушники через 3,5 мм «міні-джек»;

не вистачає вологозахисту;

середня автономність;

не можна заряджати бездротовим способом.

Xiaomi Redmi Note 11 – найкращий бюджетний смартфон

6,43-дюймова AMOLED-матриця Redmi Note 11 пропонує чітке зображення, насичені кольори та плавну роботу (90 Гц). Панель має відмінну яскравість (до 736 нит, телефоном можна користуватися на вулиці в сонячну погоду) та контрастністю для бюджетного пристрою.

Акумулятор на 5000 мА год забезпечує більше доби роботи (16 годин серфінгу в Інтернеті). Смартфон заряджається повільніше за дорожчі смартфони Xiaomi: повністю за 78 хвилин. Бездротова зарядка не передбачена (очікувано з огляду на ціну).

Завдяки процесору Snapdragon 680 (86-е місце) цей недорогий смартфон Xiaomi перевершує телефони за вищою ціною (наприклад, Samsung Galaxy A32) і запускає більшість програм та невибагливих ігор.

На тильній стороні знаходяться чотири датчики зображення: 50 Мп, надширококутний об’єктив на 8 Мп і два на 2 Мп (один для макрозйомки, а інший для визначення глибини під час зйомки портретів). Попереду розташована камера на 13 Мп. Вона робить гідні денні фотографії, тільки селфі не дуже насичені.

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Ціна на Xiaomi Redmi Note 11 починається із 10 000 гривень.

Плюси Redmi Note 11:

екран високої якості з Gorilla Glass 3;

базовий вологозахист (IP53);

добре тримає батарею;

гідні денні зображення та портрети на головну камеру, знімки на макрокамеру;

додатково: стереодинаміки з гарним звуком та гучністю, порт 3,5 мм для навушників, NFC, лоток для карт пам’яті (додатково до двох SIM-карт), сканер відбитків пальця в кнопці живлення;

ціна.

Мінуси Redmi Note 11:

слабка ігрова продуктивність;

розчаровує надширококутна камера (мало деталей);

слабкий нічний режим (не додає деталей, не зменшує шуму), працює тільки на головному датчику;

жодна камера не знімає 4К-відео.

Black Shark 5 Pro – найкращий ігровий смартфон

Black Shark 5 Pro відповідає всім вимогам для геймерів: у нього великий екран (6,67“), плавна частота оновлення (144 Гц), швидка обробка дотиків (760 Гц, для порівняння, у звичайних телефонів вона дорівнює 240 Гц), продуктивність на вищому рівні (Snapdragon 8 Gen 1, 8-е місце), ігрові функції (магнітні тригери, ігровий оверлей з налаштуванням продуктивності та частоти кадрів, 3D-зони для керування під час гри та інші).

Адаптер потужністю 120 Вт (іде в комплекті) забезпечує одну з найшвидших зарядок на ринку (18 хвилин з 0 до 100%). Автономність середня (ємність акумулятора 4650 мА·год): до 7 годин гр.

Black Shark 5 Pro підходить для фотографії: ззаду встановлений 108-мегапіксельний датчик у поєднанні з 13-мегапіксельним надширококутним об’єктивом та 5-мегапіксельним датчиком глибини. Головна камера робить пристойні зображення як днем, так і вночі, і може знімати HDR-відео.

Ціна Black Shark 5 Pro: від 27 000 гривень.

Плюси Black Shark 5 Pro:

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швидкий, чуйний дисплей;

сильна ігрова продуктивність, геймерські функції;

блискавична зарядка;

гарна головна камера;

додатково: стереодинаміки, що відмінно звучать, NFC, бічний сканер відбитка пальців.

Мінуси Black Shark 5 Pro:

нагрівається при тривалих навантаженнях;

середня автономність;

немає вологозахисту;

не передбачено 3,5-мм аудіороз’єм;

не можна збільшити постійну пам’ять.

Xiaomi Poco X4 Pro 5G – найкращий смартфон середнього класу

6,67-дюймова AMOLED-матриця – головний плюс смартфона. Вона плавна (120 Гц), яскрава, деталізована, зі швидким відгуком (360 Гц) та природними кольорами. Вона покрита Gorilla Glass 5 та підтримує HDR10+.

Poco X4 Pro 5G базується на чіпі Snapdragon 695 5G від Qualcomm (55-е місце), який доповнений 6 Гб оперативної та 128 Гб внутрішньої пам’яті або 8 Гб + 256 Гб. Є можливість збільшити оперативну пам’ять за рахунок інтегрованої до 8 Гб або 11 Гб залежно від версії. У цілому нині продуктивність смартфона хороша: прокрутка плавна, програми перемикаються швидко. Такі ігри як Call of Duty Mobile працюють на високих графічних налаштуваннях.

Тильний модуль включає потрійну камеру: 108 Мп та два стандартних для смартфонів Xiaomi 8 Мп (надширококутний) та 2 Мп (макро). При денній зйомці фотографії чіткі зі збалансованою експозицією та точним кольором. У темний час доби якість падає (нічний режим несуттєво виправляє ситуацію). Попереду ви знайдете сенсор на 16 Мп. Він знімає хороші селфи та підходить для відеодзвінків.

Автономність смартфона складає півтора дні при помірному використанні (акумулятор на 5000 мА·год): публікація постів, листування, споживання відеоконтенту тощо. (або більше 16 з половиною годин перегляду відео). За допомогою комплектного блока живлення телефон повністю заряджається за 49 хвилин.

Xiaomi Poco X4 Pro 5G коштує від 15 000 гривень.

Плюси Poco X4 Pro:

волого- та пилозахист IP53;

дисплей флагманського рівня;

гарна автономність;

додатково: гучні стереодинаміки, що добре звучать, карти пам’яті об’ємом до 1 ТБ, 3,5-мм гніздо, NFC, сканер відбитків пальців у клавіші живлення.

Мінуси Poco X4 Pro:

відеозапис у 4К неможливий;

так собі камери.

Xiaomi Poco F4 – найкращий смартфон за співвідношенням ціни та якості

Poco F4 отримав панель з діагоналлю 6,67″ та роздільною здатністю 2400 x 1080. Вона пропонує бездоганну контрастність та рівні чорного, характерні для AMOLED-екранів, а також плавну роботу (120 Гц). Підтримка HDR10+, Dolby Vision та Dolby Atmos роблять смартфон чудовим вибором для перегляду відео.

Xiaomi Poco F4 оснащений чіпом Qualcomm Snapdragon 870 5G (21 місце), який підтримують 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті. Смартфон легко справляється із будь-якою грою: від простих головоломок Candy Crush Saga до стрімких гонок Asphalt 9: Legends.

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Місткість батареї становить 4500 мА·год, її можна заряджати зі швидкістю 67 Вт (адаптер додається). Автономність у Poco F4 середня, але цілий день помірного використання вистачить (батареї забезпечує майже 13 годин перегляду веб-сайтів). Для заряджання з 0 до 100% потрібно 38 хвилин.

Ззаду є звичні додаткові камери (8-мегапіксельна надширококутна та 2-мегапіксельна макро) та 64-мегапіксельна основна. Є зйомка у 4К. Денні знімки деталізовані, з яскравими, але не перенасиченими кольорами. Селфі знімаються на 20-мегапіксельну камеру.

Ціна Xiaomi Poco F4: від 17 000 гривень.

Плюси Poco F4:

розкішний екран;

першокласна потужність;

гарне всебічне враження від камери;

базовий вологозахист (IP53);

додатково: стереодинаміки з Dolby Atmos та гарною гучністю, NFC, сканер відбитка пальця збоку.

Мінуси Poco F4:

без слота microSD;

відсутній порт 3,5 мм;

задня панель – магніт для відбитків пальців (рекомендуємо використовувати чохол).

Нагадаємо, з квітня по грудень 2022 року Apple експортувала iPhone з Індії на суму понад $2,5 млрд – це майже вдвічі перевищує загальну суму попереднього фінансового року. Цей показник також свідчить про те, що Apple прискорює відхід від Китаю.

Раніше повідомляли, що американська компанія Dell повідомила своїх постачальників про наміри відмовитися не лише від чіпів китайських компаній, а й від чипів, вироблених компаніями з третіх країн на території КНР. Dell також хоче відмовитися у своїх комп'ютерах від інших комплектуючих з Китаю, зокрема електронних модулів і друкованих плат.

Компанія не збирається чекати роками, щоб реалізувати задумане. На весь процес керівництво виділило лише один рік – до 2024-го китайських мікросхем у ноутбуках, комп'ютерах, серверах та іншій техніці Dell бути не повинно.