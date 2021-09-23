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    Найкрутіші смартфони Samsung дісталися до України. Оголошено ціни (відео)

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    Найдорожчі смартфони Samsung -&nbsp;Galaxy Z Fold 3 і Z Flip 3 - почали продаватися в Україні - Найкрутіші смартфони Samsung дісталися до України. Оголошено ціни (відео)
    Найдорожчі смартфони Samsung - Galaxy Z Fold 3 і Z Flip 3 - почали продаватися в Україні
    Фото з відкритих джерел

    В Україні дебютували найкрутіші та найдорожчі смартфони Samsung Galaxy – Z Fold3 та Z Flip3

    В Україні стартували офіційні продажі найкрутіших та найдорожчих смартфонів Samsung. Це дві моделі лінійки Galaxy з екранами, що складаються, – Z Fold3 та Z Flip3.

    Samsung Galaxy Z Fold 3 отримав 12 ГБ оперативної та 256 або 512 ГБ вбудованої пам'яті. Ємність акумулятора становить 4400 міліампер-годин.

    Потужність швидкої зарядки дорівнює 25 Вт.

    Дисплей – 7,6-дюймовий (у відкритому стані) Amoled роздільною здатністю 2208 на 1768 пікселів і частотою оновлення 120 Гц.

    Екран захищено склом Corning Gorilla Glass Victus.

    У закритому вигляді пропонується використовувати 6,23-дюймовий Amoled-дисплей також з частотою оновлення 120 Гц.

    Основна камера має три сенсори на 12 Мп. Фронтальна 4-мегапіксельна камера прихована під екраном, так само, як у Xiaomi Mix 4, підекранна, 4-мегапіксельна. Спереду розташовується камера з сенсором на 10 Мп.

    Смартфон підтримує стилус S Pen.

    Від води гаджет захищений відповідно до стандарту IPX8 – телефон витримує занурення під воду на глибину більше метра.

    Другий смартфон – Z Flip 3 – отримав 6,7-дюймовий Amoled-екран роздільною здатністю 2640 на 1080 пікселів і адаптивної частотою оновлення від 10 до 120 Гц.

    Спереду знаходиться додатковий 1,9-дюймовий екран, на ньому видно повідомлення, інформація про заряд батареї тощо.

    У смартфона 8 ГБ оперативної та 128 або 256 ГБ вбудованої пам'яті. Акумулятор має ємністю 3300 міліампер-годин.

    Потужність швидкої зарядки становить 15 Вт, бездротова зарядка – 10-ватна.

    Камера подвійна, з датчиками по 12 Мп. Селфі-камера 10-мегапіксельна.

    Працюють смартфони на операційній системі Android 11.

    На старті продажів в Україні діятимуть наступні ціни:

    • Galaxy Z Flip3 — від 30 999 гривень за 128 ГБ;
    • Galaxy Z Fold3 — від 54 999 гривень за 256 ГБ.

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    Теги: смартфон Samsung
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    Найкрутіші смартфони Samsung дісталися до України. Оголошено ціни (відео)