Найкрутіші смартфони Samsung дісталися до України. Оголошено ціни (відео)
В Україні дебютували найкрутіші та найдорожчі смартфони Samsung Galaxy – Z Fold3 та Z Flip3
В Україні стартували офіційні продажі найкрутіших та найдорожчих смартфонів Samsung. Це дві моделі лінійки Galaxy з екранами, що складаються, – Z Fold3 та Z Flip3.
Samsung Galaxy Z Fold 3 отримав 12 ГБ оперативної та 256 або 512 ГБ вбудованої пам'яті. Ємність акумулятора становить 4400 міліампер-годин.
Потужність швидкої зарядки дорівнює 25 Вт.
Дисплей – 7,6-дюймовий (у відкритому стані) Amoled роздільною здатністю 2208 на 1768 пікселів і частотою оновлення 120 Гц.
Екран захищено склом Corning Gorilla Glass Victus.
У закритому вигляді пропонується використовувати 6,23-дюймовий Amoled-дисплей також з частотою оновлення 120 Гц.
Основна камера має три сенсори на 12 Мп. Фронтальна 4-мегапіксельна камера прихована під екраном, так само, як у Xiaomi Mix 4, підекранна, 4-мегапіксельна. Спереду розташовується камера з сенсором на 10 Мп.
Смартфон підтримує стилус S Pen.
Від води гаджет захищений відповідно до стандарту IPX8 – телефон витримує занурення під воду на глибину більше метра.
Другий смартфон – Z Flip 3 – отримав 6,7-дюймовий Amoled-екран роздільною здатністю 2640 на 1080 пікселів і адаптивної частотою оновлення від 10 до 120 Гц.
Спереду знаходиться додатковий 1,9-дюймовий екран, на ньому видно повідомлення, інформація про заряд батареї тощо.
У смартфона 8 ГБ оперативної та 128 або 256 ГБ вбудованої пам'яті. Акумулятор має ємністю 3300 міліампер-годин.
Потужність швидкої зарядки становить 15 Вт, бездротова зарядка – 10-ватна.
Камера подвійна, з датчиками по 12 Мп. Селфі-камера 10-мегапіксельна.
Працюють смартфони на операційній системі Android 11.
На старті продажів в Україні діятимуть наступні ціни:
- Galaxy Z Flip3 — від 30 999 гривень за 128 ГБ;
- Galaxy Z Fold3 — від 54 999 гривень за 256 ГБ.
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