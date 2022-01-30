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    Названо ціну першого гнучкого смартфона Google

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    Pixel з гнучким екраном - Названо ціну першого гнучкого смартфона Google
    Pixel з гнучким екраном
    фото з відкритих джерел

    Google планує презентувати модель з гнучким екраном до кінця 2022 року

    Перший гнучкий смартфон Google повинен отримати назву Pixel Notepad, а не Pixel Fold, як вважалося раніше. Що важливо, компанія Google точно не припинила роботу над моделлю, і, як стверджують інсайдери, планує презентувати її до кінця цього року.

    Згідно з новими витоками даних, компанія планує презентувати модель з початковою вартістю 1400 доларів, що на 400 доларів менше за вартість прямого конкурента – Samsung Galaxy Z Fold3. Очікується, що Pixel Notepad більше нагадуватиме Oppo Find N, ніж Galaxy Z Fold3 – модель має бути коротшою та ширшою, ніж смартфон Samsung.

    Google Pixel Notepad повинен отримати чіпсет Tensor власного виробництва, який вже встановлений у смартфонах модельного ряду Pixel 6. Основна камера повинна включати сенсор IMX363 з роздільною здатністю 12.2 МП, який використовується у Pixel 2, 3, 4 та 5. Сенсор Samsung GN1 з роздільною здатністю 50 МП, який використовується у Pixel 6, як стверджують інсайдери, не використовується через надто велику товщину.

    Очікується, що модель також отримає ультраширокий модуль Sony IMX386 з роздільною здатністю 12 МП та два Sony IMX355 з роздільною здатністю 8 МП для селфі (один буде використовуватися на зовнішній стороні, інший – на внутрішній). Точна дата виходу Google Pixel Notepad поки залишається невідомою.

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    Теги: Google Pixel
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    Названо ціну першого гнучкого смартфона Google