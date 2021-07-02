Названо найкращий смартфон в світі у 2021 році
Відбулася церемонія нагородження переможця Global Mobile Awards у 2021 році
30 червня у рамках MWC 2021 відбулася церемонія нагородження Global Mobile Awards (GLOMO Awards), на якій Galaxy S21 Ultra 5G було названо найкращим смартфоном останнього року.
«Найкращий смартфон на Android, коли-небудь створений компанією Samsung, із низкою чудових функцій, приголомшливим дисплеєм AMOLED, найкращими у своєму класі камерами та ще багато іншого – цей телефон неймовірний у всіх аспектах і гідний звання “Найкращий смартфон 2021 року”», - йдеться у заяві суддів категорії «Найкращий смартфон» премії GLOMO Awards.
На звання найкращого смартфона 2021 року також претендували:
- Apple iPhone 12 Pro Max
- OnePlus 9 Pro
- Samsung Galaxy S20 FE 5G
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
- Xiaomi Mi 11 Ultra
Переможці в інших номінаціях:
- Кращий прорив в області мобільних технологій: Rakuten Mobile, яка володіє месенджером Viber.
- Премія за проривні інновації: ARM за розробку процесорів мобільних пристроїв.
- Краща інновація для реагування і відновлення від COVID-19: Китайсько-Японська лікарня дружби, а також компанія Huawei за технологію 5G Telemedicine Solution for COVID-19.
- Кращі мобільні інновації для ринків, що розвиваються: Huawei за RuralStar Pro connectivity and digital solution inclusion.
- Кращий сервіс мобільного оператора: Telenor Digital.
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