Названо найкращий смартфон в світі у 2021 році

Відбулася церемонія нагородження переможця Global Mobile Awards у 2021 році

30 червня у рамках MWC 2021 відбулася церемонія нагородження Global Mobile Awards (GLOMO Awards), на якій Galaxy S21 Ultra 5G було названо найкращим смартфоном останнього року.

«Найкращий смартфон на Android, коли-небудь створений компанією Samsung, із низкою чудових функцій, приголомшливим дисплеєм AMOLED, найкращими у своєму класі камерами та ще багато іншого – цей телефон неймовірний у всіх аспектах і гідний звання “Найкращий смартфон 2021 року”», - йдеться у заяві суддів категорії «Найкращий смартфон» премії GLOMO Awards.

На звання найкращого смартфона 2021 року також претендували:

Apple iPhone 12 Pro Max

OnePlus 9 Pro

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Xiaomi Mi 11 Ultra

Переможці в інших номінаціях: