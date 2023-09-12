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Довгоочікуваний iPhone від Apple: презентація осінніх новинок компанії (трансляція)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Довгоочікуваний iPhone від Apple: презентація осінніх новинок компанії (трансляція)
фото з відкритих джерел

Компанія покаже наступне покоління смарт-годинників та оновлені навушники AirPods Pro

Сьогодні, 12 вересня, корпорація Apple проводить свою головну презентацію в році. Зіркою програми стане свіжа лінійка смартфонів iPhone 15, яка вперше буде оснащуватися портами USB-C.

На вересневій презентації Apple представили лінійку смартфонів iPhone 15. Вона складається з базових iPhone 15 та 15 Plus, а також iPhone 15 Pro та Pro Max.

Зовнішні зміни торкнулися передньої моделі. Тепер так званий острівець Dynamic Island буде у всіх моделей, а не тільки у версій з приставкою Pro. Максимальна яскравість екрану зросла до 2000 ніт.

На вибір пропонують п'ять кольорів: чорний, блакитний, білий, золотий та рожевий. Роздільна здатність основної камери зросла до 48 мегапікселів. За заявою виробника, також реалізовано функцію портретної зйомки «нового покоління». Модулі підтримують відеозйомку у режимі Cinematic mode в 4К.

Окрім очевидних айфонів, компанія показала нові моделі смарт-годинників Apple Watch і оновлені AirPods з USB-C. Також буде названа дата релізу нових операційних систем.

Презентацію відкрив ролик про те, як пристрої Apple оточують нас і стають частиною нашого життя. У ньому розповіли про випадки порятунку життів завдяки технологіям iPhone та Apple Wacth.

Одним з найбільших оновлень стала заміна роз’єму Lightning на USB-C. iPhone 15 також має чіп A16 Bionic, такий самий, як в 14 Pro. 

Довгоочікуваний iPhone від Apple: презентація осінніх новинок компанії (трансляція) фото 1

Раніше повідомлялося, що американська компанія Apple 12 вересня проведе пресзахід у штаб-квартирі в Купертіно, що у штаті Каліфорнія, США. На заході очікується презентація iPhone 15. 

Нагадаємо, компанія Apple представляє нові смартфони щороку, зазвичай восени. Наприклад, торішня модель, iPhone 14, була анонсована 7 вересня 2022 року, а в продаж надійшла 16 вересня.

Теги: AirPods Apple

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