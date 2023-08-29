Apple оголосила дату презентації нового iPhone

Нові моделі iPhone, які, ймовірно, будуть називатися iPhone 15, використовуватимуть зарядний порт USB-C

12 вересня Apple проведе пресзахід у штаб-квартирі в Купертіно, що у штаті Каліфорнія, де покаже iPhone 15

Американська компанія Apple 12 вересня проведе пресзахід у штаб-квартирі в Купертіно, що у штаті Каліфорнія, США. На заході очікується презентація iPhone 15. Про це повідомив американський телеканал CNBC.

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Apple надіслала журналістам запрошення на презентацію нових пристроїв. Подію транслюватимуть на сайті Apple з 20:00 за київським часом.

«Очікується, що нові моделі iPhone, які, ймовірно, будуть називатися iPhone 15, використовуватимуть зарядний порт USB-C», – повідомили CNBC.

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У жовтні Європейський Союз ухвалив закон, що вимагає від усіх мобільних телефонів, планшетів і камер, які продаються в ЄС, використовувати USB-C для дротової зарядки, з кінцевим терміном введення у дію 28 грудня 2024 року.

Компанія також може анонсувати нові моделі Apple Watch, зокрема оновлену версію Apple Watch Ultra.

Нагадаємо, компанія Apple представляє нові смартфони щороку, зазвичай восени. Наприклад, торішня модель, iPhone 14, була анонсована 7 вересня 2022 року, а в продаж надійшла 16 вересня.

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