Оприлюднено подробиці про новий бюджетний iPhone

Який вигляд може мати новий iPhone SE Зображення: apple Lab

Apple готує третє покоління свого найдоступнішого смартфона – SE

Нове, третє за рахунком, покоління найбільш доступного «яблучного» смартфона iPhone SE мають представити в першій половині 2022 року. Проте в мережі вже повно чуток про цю модель.

Отже, якщо вірити інсайдерам, новинка збереже «класичну» зовнішністю iPhone 8. Тобто навіть у 2022 році Apple буде випускати гаджети з гігантськими рамками, яких давно немає вже навіть у бюджетних китайських апаратів.

Зате багатьох напевно порадує збереження сканера відбитків пальців.

А ось начинку, точніше її найголовнішу частину – процесор – iPhone SE третього покоління отримає найпотужнішу - чіп Apple A14 Bionic, який використовується в нинішньому, 12 поколінні iPhone.

Сьогодні iPhone SE другого покоління є найдоступнішим смартфоном в лінійці Apple. В Україні ціни на смартфон стартують від 14,6 тисячі гривень.