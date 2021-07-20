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    Оприлюднено подробиці про новий бюджетний iPhone

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    Який вигляд може мати новий iPhone SE Зображення:&nbsp;apple Lab - Оприлюднено подробиці про новий бюджетний iPhone
    Який вигляд може мати новий iPhone SE Зображення: apple Lab

    Apple готує третє покоління свого найдоступнішого смартфона – SE

    Нове, третє за рахунком, покоління найбільш доступного «яблучного» смартфона iPhone SE мають представити в першій половині 2022 року. Проте в мережі вже повно чуток про цю модель.

    Отже, якщо вірити інсайдерам, новинка збереже «класичну» зовнішністю iPhone 8. Тобто навіть у 2022 році Apple буде випускати гаджети з гігантськими рамками, яких давно немає вже навіть у бюджетних китайських апаратів.

    Зате багатьох напевно порадує збереження сканера відбитків пальців.

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    Який вигляд може мати новий iPhone SE
    Який вигляд може мати новий iPhone SE
    Який вигляд може мати новий iPhone SE
    Який вигляд може мати новий iPhone SE
    Який вигляд може мати новий iPhone SE

    А ось начинку, точніше її найголовнішу частину – процесор – iPhone SE третього покоління отримає найпотужнішу - чіп Apple A14 Bionic, який використовується в нинішньому, 12 поколінні iPhone.

    Сьогодні iPhone SE другого покоління є найдоступнішим смартфоном в лінійці Apple. В Україні ціни на смартфон стартують від 14,6 тисячі гривень.

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    Теги: Apple смартфон iPhone SE
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    Оприлюднено подробиці про новий бюджетний iPhone