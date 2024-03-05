Туреччина презентувала прототип інноваційного дрона-камікадзе

Конфігурація нового турецього дрона дозволяє використовувати його як для розвідки, так і для ураження цілей супротивника

Туреччина представила прототип нового дрона-камікадзе, який дозволяє оператору «бачити очима» безпілотника під час польоту. Дрона-камікадзе AZAТ може перебувати в повітрі приблизно 20 хвилин і одночасно передавати зображення на відстань до 2,5 кілометрів. Про це пише Anadolu.

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Турецька компанія Robit Teknoloji представила прототип нового дрона-камікадзе, який дозволяє пілоту дрона максимально ефективно управляти дроном під час польоту.

Як повідомляє агенція, прототип нового дрону AZAT FPV, що на фінальній стадії розробки, представлений на військово-морській оборонній виставці DIMDEX-2024 у Катарі.

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«Ми виготовили дві різні моделі, які дозволяють використовувати різні боєприпаси. Це безпілотник з дальністю керування 2,5 кілометри та приблизним часом польоту 20 хвилин. Ми зробили моделі дронів FPV, які є більш придатними для використання у різних країнах, тобто у міжнародному масштабі», – розповів директор з розвитку бізнесу Robit Technology Ібрахім Озбояджі.

Конфігурація безпілотника дозволить використовувати його як для розвідки, так і для ураження ворожих цілей. Вага дрону з повним навантаженням складе 2 кг, він буде здатний переносити вантаж вагою до 800 гр. Максимальна тривалість польоту – 20 хвилин. У той же час AZAT FPV зможе передавати дані на відстані до 2,5 км в режимі реального часу.

Зазначається, що найближчим часом буде здійснено перший тестовий політ нового дрона. Проте точна дата випробувань та запуску серійного виробництва наразі невідома.

До слова, Туреччина використовуватиме нову зброю вітчизняного виробництва. Роботизована техніка з дистанційним керуванням Trakon Targan використовуватиметься для захисту морських платформ від різного типу атак, зокрема і від дронів.