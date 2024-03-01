Туреччина випустила новий вид роботизованої зброї, яка ефективна проти дронів (відео)

Турецький робот-кулемет може захистити від морських та літаючих дронів

Туреччина використовуватиме нову зброю вітчизняного виробництва. Роботизована техніка з дистанційним керуванням Trakon Targan використовуватиметься для захисту морських платформ від різного типу атак, зокрема і від дронів. Наголошується, що ведуться роботи щодо включення даної системи до арсеналу Збройних сил Турецької Республіки. Точна дата постачання цього обладнання не повідомляється, пише видання TRT Haber.

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«Завершено заводські випробування дистанційно керованої системи озброєння морського типу Trakon Targan, розробленої в рамках замовлення від оборонної промисловості Туреччини. Перший етап випробувань завершено. На наступному етапі Trakon Targan продемонструє свою ефективність «у польових умовах», тобто у порту», – зазначає турецьке видання.

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Як повідомляє портал Defense Here, компанія Unirobotics, яка входить до виробничої групи турецького гіганта військової промисловості Samsun Yurt Savunma, завершила успішні випробування своєї дистанційно керованої кулеметної вежі Trakon Targan. Ця система вперше була представлена ​​на виставці оборонної промисловості IDEF 2023, що відбувалась у Стамбулі.

Партнер і генеральний менеджер Unirobotics Омур Бач, оцінюючи нове озброєння сказав, що вони отримують для розробки внутрішні, національні інвестиції від Туреччини. Бач заявив, що вони розробили інтегровані системи, які можуть разом примножувати міць даного виду озброєння і компонуватись не тільки із турецьким, а й іноземним обладанням. «Перш за все наше озброєння призначене для Збройних сил Туреччини. Але ми з гордістю запропонуємо його на службу всім дружнім і союзним країнам», – сказав він.

Автономний кулемет з дистанційним керуванням Trakon Targan спеціально розроблений для військово-морських кораблів як система озброєння ближнього захисту від повітряних та надводних цілей, таких як дрони, катери або човни-камікадзе. Бойова система оснащена 12,7×99 мм великокаліберним кулеметом, а також може оснащуватися 40-мм автоматичним гранатометом (MK-19). Trakon Targan буде інтегрований у морське патрульне судно класу Hisar.

Згідно із заявою розробників, Trakon Targan має чудові можливості спостереження, розвідки та супроводу цілей без наведення осі гармати на відстежуваний об'єкт за допомогою високотехнологічного електрооптичного модуля, вбудованого в незалежно стабілізований кардан.

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Систему Trakon Targan можна також інтегрувати в автомобілі 4x4, які є найлегшими представниками сімейства військових тактичних транспортних засобів. Завдяки легкості та дизайну бойову систему легко інтегрувати на транспорт.

Нагадаємо, у Туреччині завершено розробку інноваційної системи озброєння ALKA з використанням технологій штучного інтелекту.