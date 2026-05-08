В прикордонних областях окупанти з дронів скидають агітаційні листівки з небезпечними QR-кодами

Листівки наповнені стандартними тезами російської пропаганди
фото: ЦПД

Окупанти розповсюджують листівки, що візуально імітують гривневі купюри

Напередодні сакральної для Кремля дати російські окупанти розгорнули масштабну інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) у прикордонних районах України. Використовуючи дрони, ворог розкидає листівки, що імітують українські гривні, але приховують у собі цифрову загрозу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Окупанти застосовують тактику візуального обману: листівки за кольором та дизайном нагадують реальні купюри національної валюти. Проте замість серійних номерів на них розміщені QR-коди. За даними фахівців, перехід за такими посиланнями може призвести до інфікування смартфона шпигунським програмним забезпеченням або викрадення персональних даних та доступів до банківських застосунків.

Окрім технічної загрози, листівки наповнені стандартними тезами російської пропаганди. Ворог використовує тему Другої світової війни, закликаючи до «спільного святкування дня перемоги», та намагається посіяти недовіру до військово-політичного керівництва України. Аналогічні «вкиди» раніше вже фіксували на Сумщині та Харківщині, проте зараз інтенсивність атак зросла.

Нагадаємо, російські окупанти на Харківщині дедалі частіше використовують тактику малих піхотних груп замість масштабних штурмів. Про це заявив начальник штабу батальйону безпілотних систем 58-ї мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Георгій Хвістані, пише «Главком».

Повідомляється, що окупанти діють невеликими групам. Іноді по одному або по два військових, і намагаються непомітно «просочуватися» через позиції.

