Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Обійти атаки РФ на GPS стало можливим. Британія придумала спосіб захисту флоту

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Обійти атаки РФ на GPS стало можливим. Британія придумала спосіб захисту флоту
Британія розробляє альтернативу GPS через загрозу з боку РФ
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Проєкт має закрити вразливість військових кораблів перед РЕБ

Британські військові працюють над створенням нової захищеної навігаційної системи, яка має убезпечити кораблі від російського радіоелектронного глушіння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Times.

Уряд Великої Британії інвестує 6 млн фунтів стерлінгів у розробку обладнання, здатного протидіяти спробам глушіння супутникових систем та посилити захист військових. Контракт укладено з консорціумом Team Elaris, який очолює технологічна компанія QinetiQ.

У межах дворічного проєкту Urgent Compass розробляється нова система навігації великої дальності. Вона відрізняється від традиційного GPS тим, що використовує наземні низькочастотні сигнали, які залишаються працездатними навіть під час активного глушіння.

Кремль неодноразово звинувачували у втручанні в роботу глобальних навігаційних систем. Зокрема, у 2024 році Росія глушила GPS на сотнях рейсів Королівських військово-повітряних сил над Східною Європою, причому протягом чотирьох місяців ціллю ставав кожен четвертий транспортний літак.

За даними британського Міністерства оборони, протягом останніх двох років було відбито майже 90 тисяч кібератак на військову інфраструктуру. «Ми спостерігаємо, як росіяни досить систематично створюють перешкоди нашим супутникам», – заявив генерал-майор Пол Тедман, керівник Космічного командування Великої Британії.

Нагадаємо, що європейські політики та чиновники дедалі частіше попереджають про зростання ризиків безпеки на континенті в найближчі роки. У кулуарах Євросоюзу обговорюють ймовірність того, що Росія може спробувати перевірити єдність і готовність НАТО на тлі нестабільної міжнародної ситуації.

Основною причиною таких побоювань називають поєднання кількох факторів: можливе зниження ролі США у гарантуванні безпеки Європи, недостатню оборонну спроможність самого Євросоюзу та прагнення Кремля використати цей період для посилення свого впливу.

Водночас експерти наголошують, що попри зростання напруги, масштабне військове вторгнення на територію країн НАТО наразі вважається малоймовірним. Однак ризик провокацій, локальних криз або спроб дестабілізації регіону залишається, що змушує європейські країни переглядати підходи до власної безпеки.

Читайте також:

Теги: росія Велика Британія технології

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізраїль дозволив судну Abinsk зайти до порту Хайфа
Крадене зерно: Україна відправила Ізраїлю пакет документів для арешту судна РФ
29 квiтня, 14:34
Чудінов (ліворуч) на початку жовтня 2024 року незаконно відвідував кілька міст окупованої Луганської області
ЄС запровадив санкції проти ексчемпіона світу з боксу, який незаконно відвідував Луганщину
23 квiтня, 20:43
Нові санкції ЄС перекрили доступ російських танкерів до портів
20-й пакет санкцій ЄС вдарив по фінансах і експортних схемах РФ: подробиці
23 квiтня, 18:12
За словами полковника, виключно військовий сценарій завершення війни потребує колосальних ресурсів і часу
За яких умов можливе перемир’я: Герой України назвав єдиний сценарій
18 квiтня, 18:15
Санкційний виняток поширюється приблизно на 2 тис. заправних станцій у Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в Америці
США відклали санкції проти закордонних заправок «Лукойла»
15 квiтня, 09:19
Андронов розкритикував рівень російського футболу
«Сльози і катастрофа». Коментатор з РФ – про повернення російського футболу на міжнародну арену
11 квiтня, 12:28
ЄС перевіряє Угорщину після скандалу з розмовами Сійярто
ЄС вимагає від Будапешта пояснень після скандалу з РФ
9 квiтня, 19:53
Повістки отримують шахтарі, які втратили роботу або потрапили під скорочення
Окупаційна влада Луганщини активізувала примусову мобілізацію: масштаби призову вражають
8 квiтня, 07:56
У 2026 році прогнозується зникнення до 300 тисяч малих та середніх підприємств
Економіка на межі обвалу? Російська промисловість прискорила падіння, а борги б’ють рекорди
5 квiтня, 13:43

Соціум

Обійти атаки РФ на GPS стало можливим. Британія придумала спосіб захисту флоту
Обійти атаки РФ на GPS стало можливим. Британія придумала спосіб захисту флоту
Німці знайшли альтернативу Tomahawk? Експерти запропонували розробку ракет з Україною
Німці знайшли альтернативу Tomahawk? Експерти запропонували розробку ракет з Україною
Російські війська вдарили по об’єктах Нафтогазу на Сумщині та Харківщині
Російські війська вдарили по об’єктах Нафтогазу на Сумщині та Харківщині
Німеччина вирішила передати Україні станцію з інфраструктури газу РФ
Німеччина вирішила передати Україні станцію з інфраструктури газу РФ
За кілька тижнів до літа сніг засипав Грецію (відео)
За кілька тижнів до літа сніг засипав Грецію (відео)
Скільки ще триватиме війна. Британський аналітик, який передбачив агресію Путіна, дав новий прогноз
Скільки ще триватиме війна. Британський аналітик, який передбачив агресію Путіна, дав новий прогноз

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua