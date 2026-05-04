Обійти атаки РФ на GPS стало можливим. Британія придумала спосіб захисту флоту

Проєкт має закрити вразливість військових кораблів перед РЕБ

Британські військові працюють над створенням нової захищеної навігаційної системи, яка має убезпечити кораблі від російського радіоелектронного глушіння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Times.

Уряд Великої Британії інвестує 6 млн фунтів стерлінгів у розробку обладнання, здатного протидіяти спробам глушіння супутникових систем та посилити захист військових. Контракт укладено з консорціумом Team Elaris, який очолює технологічна компанія QinetiQ.

У межах дворічного проєкту Urgent Compass розробляється нова система навігації великої дальності. Вона відрізняється від традиційного GPS тим, що використовує наземні низькочастотні сигнали, які залишаються працездатними навіть під час активного глушіння.

Кремль неодноразово звинувачували у втручанні в роботу глобальних навігаційних систем. Зокрема, у 2024 році Росія глушила GPS на сотнях рейсів Королівських військово-повітряних сил над Східною Європою, причому протягом чотирьох місяців ціллю ставав кожен четвертий транспортний літак.

За даними британського Міністерства оборони, протягом останніх двох років було відбито майже 90 тисяч кібератак на військову інфраструктуру. «Ми спостерігаємо, як росіяни досить систематично створюють перешкоди нашим супутникам», – заявив генерал-майор Пол Тедман, керівник Космічного командування Великої Британії.

Нагадаємо, що європейські політики та чиновники дедалі частіше попереджають про зростання ризиків безпеки на континенті в найближчі роки. У кулуарах Євросоюзу обговорюють ймовірність того, що Росія може спробувати перевірити єдність і готовність НАТО на тлі нестабільної міжнародної ситуації.

Основною причиною таких побоювань називають поєднання кількох факторів: можливе зниження ролі США у гарантуванні безпеки Європи, недостатню оборонну спроможність самого Євросоюзу та прагнення Кремля використати цей період для посилення свого впливу.

Водночас експерти наголошують, що попри зростання напруги, масштабне військове вторгнення на територію країн НАТО наразі вважається малоймовірним. Однак ризик провокацій, локальних криз або спроб дестабілізації регіону залишається, що змушує європейські країни переглядати підходи до власної безпеки.