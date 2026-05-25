GPS на літаку міністра оборони Британії заглушили – підозрюють Росію

Хілі: цей інцидент не змусить Британію відступити від захисту НАТО і союзників

Літак британських Королівських ВПС із міністром оборони Джоном Хілі на борту летів із заглушеним GPS упродовж усього тригодинного рейсу з Естонії до Великої Британії – після того як пройшов поблизу кордону з Росією. За атакою підозрюють Москву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Що сталося на борту

Рейс відбувся в четвер, 22 травня. Хілі повертався після зустрічі з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром у Таллінні, де сторони обговорювали двостороннє оборонне співробітництво. На борту приватного урядового літака Dassault Falcon 900LX, крім міністра, були фотографи та журналіст.

Одразу після наближення до кордону GPS на борту вимкнувся і більше не відновлювався до посадки. Смартфони і ноутбуки пасажирів утратили доступ до інтернету. Пілоти перейшли на резервну навігаційну систему і продовжили рейс – пасажирів запевнили, що літак у безпеці. Маршрут польоту був відкритий на сайтах відстеження авіарейсів, тож не виключено, що Хілі став навмисною мішенню.

«Хотів би висловити повагу до видатного професіоналізму та мужності екіпажу RAF, який виконав своє завдання попри ці небезпечні дії, – заявив Хілі після інциденту. – Дозвольте бути дуже чітким: цей інцидент не відлякає Велику Британію від захисту НАТО, наших союзників та наших інтересів від російської агресії».

Не перший випадок

Це не перший раз, коли Росія глушить GPS на борту британського урядового літака. У березні 2024 року аналогічна атака трапилась із тодішнім міністром оборони Грантом Шаппсом – під час рейсу з Польщі до Великої Британії сигнал був заблокований приблизно на 30 хвилин.

Цього тижня з'явилась і ще одна тривожна новина: британський розвідувальний літак RC-135 Rivet Joint опинився за крок від зіткнення з російськими винищувачами над Чорним морем. Су-35 кілька разів наближався до нього на критичну відстань – аварійні системи на борту спрацювали, автопілот вимкнувся. Ще один Су-27 шість разів пролетів за шість метрів від носа літака. Британське Міноборони назвало це найнебезпечнішим інцидентом із Rivet Joint з 2022 року, коли над тим самим Чорним морем Росія випустила ракету поблизу британського розвідника.

Rivet Joint – розвідувальний літак із екіпажем до 30 осіб, здатний вести електронне спостереження на відстані до 240 кілометрів. Він виконував патрульний політ НАТО, відстежуючи активність Росії.

Систематичний тиск

Інциденти з GPS – частина ширшої картини електронної агресії Росії. У 2024 році британська військова авіація зафіксувала глушіння GPS на 142 з 504 рейсів над Східною Європою – кожен четвертий транспортний літак потрапляв під атаку. Окрім цього, торік стало відомо, що Росія щотижня глушить британські військові супутники.

У відповідь Лондон інвестує 6 млн фунтів стерлінгів у розробку захищеної навігаційної системи на основі низькочастотних наземних сигналів – вона має працювати навіть під активним глушінням. Окрім того, минулого місяця Хілі розкрив, що Велика Британія відстежила три російські підводні човни, які протягом місяця курсували над критичною підводною інфраструктурою в Північній Атлантиці.

