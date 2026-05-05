Російська мова в Україні: омбудсменка повідомила позитивну новину

glavcom.ua
Єгор Голівець
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська сказала, що російська мова різко скоротилася в театрах і книгах
Частка україномовних книг перевищила половину ринку

Російська мова стрімко втрачає позиції в українському культурному просторі. Зміни фіксують у театрах, книговиданні та медіа. Про це заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська під час презентації щорічного звіту, повідомляє кореспондент «Главкома».

«Російськомовні вистави практично зникли з репертуарів театрів, поступившись місцем живому українському слову», – зазначила вона.

Водночас, за словами омбудсменки, повністю російськомовні постановки ще не зникли. Зокрема, у Києві продовжує працювати театр «Темний софіт», який використовує недержавну мову у своєму репертуарі.

Позитивну динаміку фіксують і у книговиданні. Вперше за підсумками року виконано мовну норму щодо частки україномовної продукції – щонайменше половина книжок видається державною мовою.

За оцінкою Івановської, це свідчить про сталу трансформацію ринку та зменшення присутності російськомовного контенту.

Омбудсменка також підкреслила, що українська мова остаточно закріпилася як базова у медіа, а російськомовна музика фактично зникла з ефіру.

Нагадаємо, у 2025 році в Україні суттєво посилили контроль за дотриманням мовного законодавства. За даними уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської, кількість заходів державного контролю зросла на 32%, а відкритих справ — на 63%. Загалом було винесено 706 постанов у справах про адміністративні правопорушення, з яких 404 завершилися попередженнями, а у 95 випадках застосовано штрафи. Івановська наголошувала, що головною метою є зміна мовної поведінки, а не покарання.

Також при потребі понад 1,8 млрд грн фактично було виділено лише близько 323 млн грн, що становить менш ніж третину від необхідного обсягу. Зокрема, з держбюджету спрямували близько 310 млн грн, а місцеві бюджети також не виконали повністю своїх зобов’язань. Крім того, не надійшла передбачена міжнародна технічна допомога. За оцінкою омбудсменки, такий розрив обмежує розвиток мовної інфраструктури і ставить під загрозу виконання профільного закону.

Водночас у 2025 році українці значно активніше почали відстоювати свої мовні права – до омбудсменки надійшло 2888 скарг, майже половина з яких (49,4%) стосувалася сфери обслуговування. Найбільше звернень зафіксовано у Києві, а також в Одеській, Харківській і Дніпропетровській областях. В офісі уповноваженої зазначають, що зростання кількості скарг свідчить не лише про наявність порушень, а й про підвищення громадянської свідомості та готовність українців захищати право на отримання інформації державною мовою.

