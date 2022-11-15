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На Волині ворог влучив у об‘єкт енергетичної інфраструктури

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
На Волині ворог влучив у об‘єкт енергетичної інфраструктури
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фото з відкритих джерел

Частина України наразі знеструмлена 

Рашисти влучили по об‘єкту енергетичної інфраструктури в Ковельському районі Волинської області. Інформацію про потерпілих з‘ясовують. На місці працюють відповідні служби. Про це повідомив очільник ОВА Юрій Погуляйко.

«В області можливі перебої зі світлом. Запасіться усім необхідним: вода, ліхтарики, павербанки тощо. Повідомте про це всіх, хто не користується соцмережами, щоб вони теж були готові», – йдеться в повідомленні.

Наразі  частково Луцьк та прилеглі населені пункти також знеструмлені. Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук.  

Також на Вінниччині 15 листопада ворог завдав удару по об’єкту критичної інфраструктури. 

Крім того, вражені об'єкти інфраструктури на Кіровоградщині.

Нагадаємо, частина міста Одеса наразі знеструмлена. Також без світла частково лишилися Ковель, Львів, Харків, Київ та Житомир. Проблеми із електропостачанням також є на Сумщині та в деяких інших областях.

Теги: ворог Луцьк тривога українці

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