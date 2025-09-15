Україна має дрони, які здатні збивати реактивні «шахеди» – заступник Єрмака

За словами Паліси, Україна готова поділитися з Польщею досвідом у збитті російських дронів

Російська Федерація почала використовувати новий тип «шахедів» наприкінці липня

В України вже є дрони-перехоплювачі, які здатні збивати ворожі «Шахеди» на реактивних двигунах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника керівника Офісу президента Павла Палісу у коментарі журналістці Новини.Live на конференції YES-2025.

Як зазначив Паліса, Сили оборони намагаються вибудувати оптимальну систему захисту неба, яка дозволить ефективно справлятися з масованими атаками РФ. Заступник керівника Банкової пояснив, що на ефективність ураження ворожих БпЛА впливають багато факторів, зокрема модель дрона-перехоплювача, навченість пілотів, погода тощо.

За словами посадовця, Україна готова поділитися з Польщею своїм досвідом та навичками у питанні збиття російських БпЛА. Київ готовий зробити це у будь-який час, коли буде готова Варшава. «Ми готові допомогти, поділитися нашим досвідом, нашими навичками, підказати їм, як захищати своє небо. Сильніші партнери, і ми сильніші», – каже він.

Нагадаємо, Росія почала використовувати новий тип «шахедів» наприкінці липня. У ніч на 31 липня РФ атакувала ними Київ. Тоді більш ніж 300 дронів і вісім ракет атакували українські міста під час обстрілу.

Фахівець у галузі радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки Сергій Бескрестнов на псевдо Флеш розповів, що поява таких безпілотників є відповіддю окупантів на успіх українських зенітних дронів, які ефективно протидіють традиційним баражуючим боєприпасам.

Зі свого боку керівник управління комунікації Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що реактивні «шахеди» мають характерний звук, який відрізняється від попередніх моделей, і радіолокаційно відображаються як крилата ракета за параметрами польоту, тому що швидкість може бути 500+ км/год.

Нещодавно стало відомо, що Російська Федерація інвестувала у розгортання масового виробництва ударних дронів щонайменше $3 млрд та залучила до виготовлення понад 900 компаній.