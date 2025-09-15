Україна завершила випробування нових дронів-камікадзе

Михайло Федоров: Ударні дрони-камікадзе з дальністю 40+ км, здатні долати РЕБ, – це новий рівень ураження ворога далеко за лінією фронту

Україна протестувала нові ударні дрони з дальністю понад 40 км

В Україні завершилися фінальні випробування нових ударних дронів-камікадзе, які здатні вражати цілі на відстані понад 40 кілометрів і долати системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віцепрем'єр-міністра та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За словами Федорова, ці розробки, створені за сприяння оборонного кластера Brave1, невдовзі будуть використовуватись на фронті. Він підкреслив, що дрони-камікадзе є дешевим та практичним рішенням для ведення бойових дій. Вони доступні у виробництві, легко масштабуються та дозволяють завдавати точних ударів на значних відстанях.

фото: Михайло Федоров

фото: Михайло Федоров

фото: Михайло Федоров

Після фінальних випробувань дронам належить пройти бойові випробування, після чого очікується їх масове застосування на полі бою.

Нагадаємо, західні чиновники підтримують українську ініціативу Sky Shield, що передбачає збиття російських дронів і ракет над західною частиною України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Le Monde.

Після інцидентів з безпілотниками в Польщі європейські країни не можуть покладатися лише на оборону своїх кордонів. Чекати, доки російські цілі перетнуть європейський повітряний простір, означає передати ініціативу противнику.

Тому пропонується змінити стратегію та перехоплювати російські загрози безпосередньо в українському небі, що також захистить населення України. Ініціатива Sky Shield, розроблена українською громадською організацією «Ціна свободи» та підтримана сотнями європейських і американських політиків і військових, відповідає цим вимогам.