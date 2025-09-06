Головна Країна Події в Україні
Указ Трампа, вибухи на Київщині: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Указ Трампа, вибухи на Київщині: головне за ніч
Трамп підписав указ про перейменування Пентагону
фото: Білий дім

 Дональд Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни

Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони, на Київщині лунали вибухи, Україна поступилась Франції з рахунком 0:2 у відборі на чемпіонат світу-2026, Зеленський пояснив, для чого Путін кличе його до Москви, в одному з районів столиці різко погіршилась якість повітря

«Главком» зібрав головні події ночі проти 6 вересня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Указ та заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування на час свого президентства Міністерства оборони на Міністерство війни.

Дональд Трамп прокоментував своє рішення щодо перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни, підкресливши важливість відновлення сили та рішучості у США.

Також Трамп заявив, що не має нічого проти участі російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна у саміті «Великої двадцятки», який відбудеться в 2026 році в Маямі.

«Це цікаве питання. Я був би радий, якщо вони хочуть. Вони можуть… як спостерігачі. Вони могли б стати спостерігачами. Не впевнений, що вони хочуть бути спостерігачами. Але якщо вони хочуть, ми, звичайно, можемо поговорити», – сказав Трамп.

Інтерв'ю Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін пропонує провести зустріч у Москві з метою змістити фокус перемовин і створити ілюзію ініціативності.

Зеленський каже, що Путін може приїхати до Києва для двосторонніх перемовин та повідомив, чому він не поїде до Москви.

«Я не можу поїхати до Москви, коли моя країна під ракетами, під атакою щодня. Я не можу поїхати до столиці цього терориста», – каже він

Вибухи на Київщині

У ніч на 6 вересня російські війська здійснили атаку на Київщину за допомогою безпілотників. Вибухи лунали і в Києві. За попередніми даними, ППО успішно відпрацювали по російських цілях. Повідомлень про наслідки та постраждалих не надходило.

Україна поступилась Франції

Збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До кінця першого тайму Франція домінувала на полі, а Україна більше займалася обороною. Попри а кілька перспективних атак від «синьо-жовтих», м’яч не потрапив у сітку воріт.

Ця поразка відправила Україну на третє місце в групі. Наступний поєдинок українська команда проведе 9 вересня проти Азербайджану.

Якість повітря у Києві

У ніч на 6 вересня в столиці зафіксовано різке погіршення якості повітря. Мешканці Святошинського району Києва відчули сильний запах диму та гарі.

Моніторинг якості повітря показав, що рівень забруднення у Києві перевищує норму. 

