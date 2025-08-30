Головна Світ Політика
Угорщина блокуватиме рішення ЄС щодо України – Сійярто

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Сійярто наголосив, що Угорщина не підтримає жодного з рішень
фото: MTVA

Глава МЗС Угорщини заявив, що не підтримає «провоєнне цунамі» щодо України

Угорщина не підтримає жодного рішення Європейського Союзу, яке суперечить її інтересам або затримує мирне врегулювання в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Петера Сійярто.

За словами Сійярто, сьогодні на зустрічі очікується «провоєнне цунамі» та «величезний тиск» на Угорщину, щоб вона відмовилася від своєї «мирної позиції».

Він перелічив конкретні пропозиції, з якими, на його думку, зіткнеться:

  • більше грошей та зброї для України;
  • примусовий вступ до ЄС;
  • початок військової операції.

Сійярто наголосив, що Угорщина не підтримає жодного з цих рішень.

Нагадаємо, угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина забороняє вʼїзд командувачу української військової частини, яка здійснила атаку на нафтопровід «Дружба». Сійярто заявив, що останнім часом Україна здійснила кілька атак на нафтопровід «Дружба», який є «важливим для безпечного енергопостачання Угорщини».

Згодом командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді прокоментував заборону угорської влади на в'їзд до країни. Також президент України Володимир Зеленський прокоментував заборону Угорщини. 

Зокрема, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував командувачу українських Сил безпілотних систем Роберту Бровді приїхати на відпочинок до Польщі в разі відмови на в’їзд до Угорщини.

Як відомо, 21 серпня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді на псевдо Мадяр показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів. Саме ця станція є одним із ключових вузлів магістрального нафтопроводу «Дружба», який забезпечує транспортування російської нафти до країн Європи. 

Теги: Угорщина Сійярто Україна

