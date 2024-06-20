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Сполучені Штати оштрафували турецьку авіакомпанію за польоти до РФ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Сполучені Штати оштрафували турецьку авіакомпанію за польоти до РФ
Компанія порушила експортний контроль за авіаційною продукцією та предметами розкоші
фото з відкритих джерел

Літак компанії використовувався для перевезення громадянина Росії з Мальдівських островів до Москви

Турецька чартерна компанія Air Sapphire була оштрафована урядом США за політ літака Gulfstream до Росії у порушенні експортних правил. Про це пише FlightGlobal.

Бюро промисловості та безпеки США наклало штраф у розмірі $285 тис. на компанію Sapphire Havacilik, що базується в Анкарі, за порушення експортного контролю.

Зазначається, що перельоти здійснили у жовтні 2023 року (зі Стамбула до Тюмені) та у січні 2024 року (з Мальдівських островів до Москви). І попри те, що чартери сплатив неросійський брокер, їх замовниками були громадяни РФ. Хоча в одному з випадків росіянин скористався паспортом Кіпру.

У Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США зауважили, що авіакомпанія Air Sapphire визнала свою провину в межах угоди, співпрацювала та допомагала розслідуванню.

Як пояснили у Міністерстві торгівлі США, «реекспортувавши літак» американського виробництва до Росії без ліцензії, компанія порушила експортний контроль за авіаційною продукцією та предметами розкоші, запровадженим через повномасштабний напад Росії на Україну.

«Нехай це буде уроком для чартерних брокерів та операторів по всьому світу: якщо ви сприяєте таким подорожам, порушуючи наші правила, ви можете заплатити високу ціну», — заявив помічник секретаря з питань експортного контролю Метью Аксельрод, нагадавши, що використання громадянином РФ паспорта іншої країни, наприклад Кіпру, не звільняє авіаперевізника від відповідальності.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Швеції викликало посла Росії на розмову у зв’язку із нещодавнім порушенням шведського повітряного простору російським бомбардувальником Су-24. Про це йдеться на сайті шведського уряду.

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Теги: політ літак штраф США

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