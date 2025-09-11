Албанія призначила першого у світі міністра, створеного штучним інтелектом

Діелла відповідатиме за всі державні закупівлі

Албанія стала першою країною у світі, яка має віртуального міністра, створеного з пікселів і коду та керованого штучним інтелектом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Прем'єр-міністр Еді Рама заявив, що ім'я міністра – Діелла, що в перекладі з албанської означає «сонячне світло», і вона відповідатиме за всі державні закупівлі.

«Улітку Рама розмірковував, що одного дня країна може мати цифрового міністра і навіть прем'єр-міністра на базі ШІ, але мало хто думав, що цей день настане так швидко», – йдеться у матеріалі.

На зборах соціалістичної партії в Тирані, де Рама оголосив, які міністри будуть звільнені, а які залишаться на черговий термін. Там він також представив Діеллу, єдиного нелюдського члена уряду. «Діела – перший член, який фізично не присутній, а віртуально створений штучним інтелектом», – сказав він членам партії.

Рама зауважив, що рішення щодо тендерів будуть прийматися «поза міністерствами» і передаватися в руки Діелли, яка є «слугою державних закупівель». Він сказав, що процес буде «поетапним», але Албанія стане країною, де державні тендери будуть «на 100% непідкупними, а державні кошти, що проходять через тендерну процедуру, будуть на 100% прозорими».

