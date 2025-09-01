«Дія» запустила першого у світі державного помічника на основі штучного інтелекту
Помічник зможе надавати послуги чи розповідати про них, а також підбирати відповідні за запитом
На порталі «Дія» запрацював перший у світі державний AI-асистент, який допомагатиме користувача. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Мінцифри Михайла Федорова.
«Сьогодні запустили «Дія.АІ» на порталі «Дія». Це перший у світі державний AI-агент, який не просто відповідає на запитання, а надає послуги просто в чаті. Незабаром він буде доступним і в мобільному застосунку», – розповів міністр.
Що вміє «Дія.АІ»?
- Надавати послуги. «Ви вже можете отримати в чаті першу послугу – довідку про доходи. Просто напишіть: «Потрібна довідка про доходи» – і вона вже летить у ваш кабінет на порталі Дія. Найближчим часом додамо ще пʼять послуг, які зможе надавати «Дія.АІ», – розповів чиновник.
- Розповідати про послуги в «Дії». «Як відкрити ФОП? Що таке «Пакунок малюка»? Тепер не потрібно гуглити чи шукати цю інформацію на порталі – просто запитайте в «Дія.АІ», – наголосив Федоров.
- Добирати послугу під ситуацію. «Наприклад, якщо ваш будинок пошкоджено, він миттєво підкаже про «єВідновлення» і дасть інструкцію, як отримати відшкодування від держави», – зазначив міністр.
Як скористатися «Дія.АІ»:
- на порталі «Дія» натисніть на «Дія.АІ»,
- авторизуйтеся на порталі,
- напишіть свій запит у чат – наприклад, «Хочу відкрити ФОП»,
- далі АІ-агент покроково розпише, що робити.
Зараз «Дія.АІ» працює у форматі відкритого бета-тестування. Модель штучного інтелекту навчатиметься, аби швидше і якісніше реагував на запити.
Нагадаємо, державне підприємство «Дія» визначило переможця тендеру на закупівлю обладнання для створення «Суверенної фабрики штучного інтелекту».
Раніше в Україні запрацювала перша державна послуга, яка використовує штучний інтелект для автоматичної перевірки документів.
Коментарі — 0