«Дія» запустила першого у світі державного помічника на основі штучного інтелекту

Помічник зможе надавати послуги чи розповідати про них, а також підбирати відповідні за запитом

На порталі «Дія» запрацював перший у світі державний AI-асистент, який допомагатиме користувача. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Мінцифри Михайла Федорова.

«Сьогодні запустили «Дія.АІ» на порталі «Дія». Це перший у світі державний AI-агент, який не просто відповідає на запитання, а надає послуги просто в чаті. Незабаром він буде доступним і в мобільному застосунку», – розповів міністр.

Що вміє «Дія.АІ»?

Надавати послуги. «Ви вже можете отримати в чаті першу послугу – довідку про доходи. Просто напишіть: «Потрібна довідка про доходи» – і вона вже летить у ваш кабінет на порталі Дія. Найближчим часом додамо ще пʼять послуг, які зможе надавати «Дія.АІ», – розповів чиновник.

Розповідати про послуги в «Дії». «Як відкрити ФОП? Що таке «Пакунок малюка»? Тепер не потрібно гуглити чи шукати цю інформацію на порталі – просто запитайте в «Дія.АІ», – наголосив Федоров.

Добирати послугу під ситуацію. «Наприклад, якщо ваш будинок пошкоджено, він миттєво підкаже про «єВідновлення» і дасть інструкцію, як отримати відшкодування від держави», – зазначив міністр.

Як скористатися «Дія.АІ»:

на порталі «Дія» натисніть на «Дія.АІ», авторизуйтеся на порталі, напишіть свій запит у чат – наприклад, «Хочу відкрити ФОП», далі АІ-агент покроково розпише, що робити.

Зараз «Дія.АІ» працює у форматі відкритого бета-тестування. Модель штучного інтелекту навчатиметься, аби швидше і якісніше реагував на запити.

Нагадаємо, державне підприємство «Дія» визначило переможця тендеру на закупівлю обладнання для створення «Суверенної фабрики штучного інтелекту».

Раніше в Україні запрацювала перша державна послуга, яка використовує штучний інтелект для автоматичної перевірки документів.