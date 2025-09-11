Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Китайський прорив у ШІ: розроблено перший у світі процесор, що імітує роботу людського мозку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Китайський прорив у ШІ: розроблено перший у світі процесор, що імітує роботу людського мозку
Китай створив мозок, здатний до самонавчання
фото із відкритих джерел

Модель SpikingBrain1.0, розроблена дослідниками з Китайської академії наук

Китайські вчені повідомили про розробку першого у світі штучного інтелекту, який імітує роботу людського мозку. Цей прорив у галузі нейроморфного комп'ютингу може радикально змінити розвиток технологій і дає Китаю значну перевагу в глобальній гонці за лідерство у галузі ШІ. Про це пише «Главком» із посиланням на The Independent.

Китайські вчені оголосили про створення першої у світі великої мовної моделі штучного інтелекту (ШІ), що імітує роботу людського мозку. Ця технологія, що отримала назву SpikingBrain1.0, покликана споживати значно менше енергії та функціонувати без використання чіпів Nvidia.

Модель SpikingBrain1.0, розроблена дослідниками з Китайської академії наук, відтворює принцип роботи людського мозку, активуючи лише ті нервові клітини, які необхідні виконання завдання.

Великі мовні моделі, такі як ChatGPT і Llama від Meta, що широко використовуються в даний час, залежать від закону масштабування, згідно з яким продуктивність системи ІІ покращується при збільшенні обсягу даних і розміру моделей. Ці системи функціонують, застосовуючи техніку «уваги», при якій модель ШІ одночасно аналізує всі слова у реченні, щоб визначити найбільш важливі для передбачення наступного слова.

Наприклад, при обробці довгих запитів, таких як ціла книга, цей метод може значно збільшити енергоспоживання та уповільнити роботу системи. Вчені відзначають, що ці моделі стикаються з низкою перешкод, включаючи надзвичайно високі витрати на навчання, значне споживання енергії та складну розгортку. Більшість поширених моделей ШІ також створені для роботи виключно на графічних процесорах Nvidia, що обмежує коло розробників.

Для подолання цих обмежень китайські дослідники розробили нову модель, яка черпає натхнення з мозкових механізмів. Замість того, щоб аналізувати весь текст цілком, SpikingBrain1.0 фокусується лише на найближчих словах, подібно до того, як людський мозок концентрується на недавньому контексті в розмові. Такий підхід дозволяє досягти балансу між ефективністю та точністю. За даними розробників, завдяки цьому методу уваги SpikingBrain може працювати в 25-100 разів швидше, ніж у звичайних моделей ШІ.

Нова модель ШІ також функціонує на власній китайській чіповій платформі MetaX, без використання чіпів Nvidia. На відміну від систем, подібних до ChatGPT, які спираються на цілу мережу, SpikingBrain вибірково реагує на вхідні дані, що знижує його енергоспоживання. Це дозволяє проводити безперервне попереднє навчання з використанням менше ніж 2% даних, при цьому досягаючи продуктивності, порівнянної з основними моделями з відкритим вихідним кодом.

До слова, Пекін оголосив про масштабний план розвитку, що передбачає повну інтеграцію штучного інтелекту (ШІ) в усі сфери життя. Документ, опублікований Державною радою Китаю, є дорожньою картою для перетворення країни на «інтелектуальну економіку» до 2035 року

 Раніше стало відомо, що новий навчальний рік у пекінських школах розпочався з масштабного впровадження обов'язкових уроків із штучного інтелекту (ШІ). 

Читайте також:

Теги: Китай штучний інтелект вчені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін щасливий, що «Господар» дозволив йому залишитися у Китаї цілих чотири дні
Трамп сам дав Китаю карти для великої гри
1 вересня, 17:50
Голова Китаю Сі Цзіньпін виголошує тост на прийомі після військового параду з нагоди 80-ї річниці перемоги над Японією та закінчення Другої світової війни
Бенефіс Сі. Чому не існує ніякого нового воєнно-політичного союзу Китай-Росія
3 вересня, 09:04
Що виграв і що програв Путін в Пекіні?
Що насправді отримав Путін у Пекіні?
5 вересня, 10:15
Чоловіки за допомогою ШІ почали перетворюватися на жінок
Чоловіки за допомогою ШІ почали перетворюватись на жінок і заробляти на OnlyFans
11 серпня, 18:15
Арагчі: Ми спробуємо запобігти цьому. Ми працюємо з Китаєм та Росією, щоб зупинити це
Іран, Росія та Китай об’єднуються проти можливого відновлення європейських санкцій
15 серпня, 04:19
Шпіцберген стрімко втрачає лід
Рекордне танення льодовиків на Шпіцбергені: що чекає на Арктику
21 серпня, 09:46
TikTok робить ставку на ШІ: сотні модераторів втратять роботу у Великій Британії
TikTok робить ставку на ШІ: сотні модераторів втратять роботу у Великій Британії
27 серпня, 03:14
Раніше Трамп казав, що Китай, Росія та Північна Корея планують змову проти США
Трамп заявив, що «втратив» Росію та Індію через Сі Цзіньпіна
5 вересня, 16:36
Психолог порадив, що закоханим слід робити у стосунках
Психолог назвав рису, яка важливіша за любов для довготривалих стосунків
Сьогодні, 02:00

HiTech

Китайський прорив у ШІ: розроблено перший у світі процесор, що імітує роботу людського мозку
Китайський прорив у ШІ: розроблено перший у світі процесор, що імітує роботу людського мозку
У Китаї розроблено тканину для зарядки гаджетів у кишені
У Китаї розроблено тканину для зарядки гаджетів у кишені
Google визнав «стрімкий занепад відкритого інтернету»
Google визнав «стрімкий занепад відкритого інтернету»
ChatGPT, Gemini чи Copilot: яким є найпопулярніший чат-бот в Україні та світі
ChatGPT, Gemini чи Copilot: яким є найпопулярніший чат-бот в Україні та світі
Обов'язкові уроки зі штучного інтелекту введені у школах Пекіна
Обов'язкові уроки зі штучного інтелекту введені у школах Пекіна
Мінцифра запустила державну онлайн-платформу зі штучного інтелекту
Мінцифра запустила державну онлайн-платформу зі штучного інтелекту

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Сьогодні, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua