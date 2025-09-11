Китайський прорив у ШІ: розроблено перший у світі процесор, що імітує роботу людського мозку

Модель SpikingBrain1.0, розроблена дослідниками з Китайської академії наук

Китайські вчені повідомили про розробку першого у світі штучного інтелекту, який імітує роботу людського мозку. Цей прорив у галузі нейроморфного комп'ютингу може радикально змінити розвиток технологій і дає Китаю значну перевагу в глобальній гонці за лідерство у галузі ШІ. Про це пише «Главком» із посиланням на The Independent.

Китайські вчені оголосили про створення першої у світі великої мовної моделі штучного інтелекту (ШІ), що імітує роботу людського мозку. Ця технологія, що отримала назву SpikingBrain1.0, покликана споживати значно менше енергії та функціонувати без використання чіпів Nvidia.

Модель SpikingBrain1.0, розроблена дослідниками з Китайської академії наук, відтворює принцип роботи людського мозку, активуючи лише ті нервові клітини, які необхідні виконання завдання.

Великі мовні моделі, такі як ChatGPT і Llama від Meta, що широко використовуються в даний час, залежать від закону масштабування, згідно з яким продуктивність системи ІІ покращується при збільшенні обсягу даних і розміру моделей. Ці системи функціонують, застосовуючи техніку «уваги», при якій модель ШІ одночасно аналізує всі слова у реченні, щоб визначити найбільш важливі для передбачення наступного слова.

Наприклад, при обробці довгих запитів, таких як ціла книга, цей метод може значно збільшити енергоспоживання та уповільнити роботу системи. Вчені відзначають, що ці моделі стикаються з низкою перешкод, включаючи надзвичайно високі витрати на навчання, значне споживання енергії та складну розгортку. Більшість поширених моделей ШІ також створені для роботи виключно на графічних процесорах Nvidia, що обмежує коло розробників.

Для подолання цих обмежень китайські дослідники розробили нову модель, яка черпає натхнення з мозкових механізмів. Замість того, щоб аналізувати весь текст цілком, SpikingBrain1.0 фокусується лише на найближчих словах, подібно до того, як людський мозок концентрується на недавньому контексті в розмові. Такий підхід дозволяє досягти балансу між ефективністю та точністю. За даними розробників, завдяки цьому методу уваги SpikingBrain може працювати в 25-100 разів швидше, ніж у звичайних моделей ШІ.

Нова модель ШІ також функціонує на власній китайській чіповій платформі MetaX, без використання чіпів Nvidia. На відміну від систем, подібних до ChatGPT, які спираються на цілу мережу, SpikingBrain вибірково реагує на вхідні дані, що знижує його енергоспоживання. Це дозволяє проводити безперервне попереднє навчання з використанням менше ніж 2% даних, при цьому досягаючи продуктивності, порівнянної з основними моделями з відкритим вихідним кодом.

До слова, Пекін оголосив про масштабний план розвитку, що передбачає повну інтеграцію штучного інтелекту (ШІ) в усі сфери життя. Документ, опублікований Державною радою Китаю, є дорожньою картою для перетворення країни на «інтелектуальну економіку» до 2035 року

Раніше стало відомо, що новий навчальний рік у пекінських школах розпочався з масштабного впровадження обов'язкових уроків із штучного інтелекту (ШІ).