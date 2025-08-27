Головна Техно HiTech
TikTok робить ставку на ШІ: сотні модераторів втратять роботу у Великій Британії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
фото із відкритих джерел

TikTok звільняє сотні модераторів контенту через штучний інтелект

Компанія TikTok оголосила про скорочення сотень співробітників свого відділу модерації контенту у Великій Британії, покладаючись на штучний інтелект (ШІ). Цей крок відображає ширшу тенденцію в індустрії соціальних мереж, де такі гіганти, як Meta та X, також замінюють модераторів-людей автоматизованими системами. Про це пише «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Скорочення торкнуться команди з 2500 осіб у Великій Британії, а також співробітників у Південній та Південно-Східній Азії. Точна кількість звільнених не розголошується, але джерела говорять про сотні.

Представники TikTok стверджують, що їхні системи штучного інтелекту вже виявляють і видаляють понад 85% контенту, що порушує правила платформи. Це не перший випадок, коли компанія ByteDance скорочує команди модерації: наприкінці 2024 року було звільнено 500 співробітників у Малайзії, а в липні профспілка ver.di повідомила про заміну близько 150 працівників у берлінському офісі TikTok моделями ШІ.

Скорочення у Великій Британії відбулися незабаром після набуття чинності британським Законом про безпеку в інтернеті, який дозволяє штрафувати онлайн-платформи за нездатність захистити неповнолітніх від шкідливого контенту.

Нагадаємо, Білий дім відкрив офіційний акаунт у TikTok з метою просування президента Дональда Трампа серед громадськості. Проте, одразу після запуску, більшість користувачів платформи сприйняли його відверто холодно. 

До слова, соціальна мережа TikTok заблокувала два акаунти підсанкційного політика та колишнього народного депутата Євгенія Мураєва. Причиною стало систематичне поширення проросійської пропаганди та дезінформації, що суперечить політиці платформи. 

Теги: штучний інтелект TikTok

