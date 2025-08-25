ISW повідомляє про російські дрони-перехоплювачі зі штучним інтелектом

ISW: Росія працює над адаптацією своєї армії дронів для перехоплення швидких українських цілей

Росія активно модернізує свої безпілотні системи, впроваджуючи новітні розробки, зокрема штучний інтелект. Ворог тестує різні моделі дронів-перехоплювачів з тепловізійними системами, лазерами та елементами ШІ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Однією з таких розробок є дрон під назвою «Ялинка». Він оснащений оптико-електронним модулем російського виробництва, який може виявляти безпілотники з розмахом крил в один метр на відстані до кілометра. За даними аналітиків, цей дрон, що запускається з катапульти, працює за принципом «вистрілив та забув» завдяки системі самонаведення на основі штучного інтелекту. «Ялинка» також використовується для захисту російських ракетних комплексів «земля-повітря».

Росія також працює над адаптацією своєї армії дронів для перехоплення швидких українських цілей, які летять на великі відстані. Однією з таких моделей є Skvorets PVO, яка також оснащена системами захоплення та перехоплення цілей на основі штучного інтелекту.

Хоча у доповіді ISW не повідомляється, наскільки українська оборонна галузь готова протистояти російським розробкам, видання The Financial Times інформує про нову угоду з Україною.

Зокрема, американсько-німецька компанія Auterion поставить Україні 33 тис. «ударних комплектів» для дронів зі штучним інтелектом у межах нового контракту з Пентагоном на суму близько $50 млн.

Нагадаємо, держпортал «Зброя» вперше показав світлину «Довгого Нептуна». Це модифікації крилатої ракети Р-360 «Нептун», що може вражати цілі на відстані до тисячі кілометрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defense Express.

Про розробку стало відомо ще у листопаді 2023 року, однак з того часу жодних світлин ракети не зʼявлялося. Вперше світлина зʼявилася у відео, присвячене Дню Незалежності. У ньому ракета демонструється разом з іншими зразками українського озброєння.