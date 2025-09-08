Мінцифра запустила державну онлайн-платформу зі штучного інтелекту

На платформі буде доступ до рекомендацій, інструментів і практичних посібників з використання ШІ в різних галузях

Мінцифра запускає першу державну онлайн-платформу зі штучного інтелекту

Міністерство цифрової трансформації України запускає нову онлайн-платформу, яка стане єдиним вікном для всіх ініціатив у сфері штучного інтелекту (ШІ). Це перша в країні державна платформа, яка об'єднає ключові проєкти, документи, новини та можливості для бізнесу, державних організацій, наукових установ та міжнародних партнерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінцифри.

Заступник міністра в Міністерстві цифрової трансформації Олександр Борняков зазначив, що Україна має амбітну мету – увійти до топ-3 країн світу за рівнем розвитку та впровадження ШІ до 2030 року.

«Сайт про штучний інтелект стане єдиною точкою доступу, де громадяни, бізнес, громадські організації, наукові й освітні заклади, міжнародні партнери зможуть отримувати актуальну інформацію про державні ініціативи у сфері AI та долучатися до них», – підкреслив Олександр Борняков.

На платформі буде доступ до рекомендацій, інструментів і практичних посібників з використання ШІ в різних галузях. Користувачі зможуть долучитися до провідного комітету з ШІ при Мінцифрі, а також взяти участь у формуванні національної стратегії з розвитку штучного інтелекту до 2030 року.

Платформа також надає унікальні можливості для стартапів. Завдяки проєкту SandBox компанії зможуть у безпечному середовищі протестувати свої ШІ-рішення на відповідність міжнародним стандартам та отримати державну підтримку в таких сферах, як GovTech, MedTech, BioTech, AgroTech, DefenseTech та EdTech.

