Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Мінцифра запустила державну онлайн-платформу зі штучного інтелекту

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Мінцифра запустила державну онлайн-платформу зі штучного інтелекту
На платформі буде доступ до рекомендацій, інструментів і практичних посібників з використання ШІ в різних галузях
фото: Мінцифра

Мінцифра запускає першу державну онлайн-платформу зі штучного інтелекту

Міністерство цифрової трансформації України запускає нову онлайн-платформу, яка стане єдиним вікном для всіх ініціатив у сфері штучного інтелекту (ШІ). Це перша в країні державна платформа, яка об'єднає ключові проєкти, документи, новини та можливості для бізнесу, державних організацій, наукових установ та міжнародних партнерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінцифри.

Заступник міністра в Міністерстві цифрової трансформації Олександр Борняков зазначив, що Україна має амбітну мету – увійти до топ-3 країн світу за рівнем розвитку та впровадження ШІ до 2030 року.

«Сайт про штучний інтелект стане єдиною точкою доступу, де громадяни, бізнес, громадські організації, наукові й освітні заклади, міжнародні партнери зможуть отримувати актуальну інформацію про державні ініціативи у сфері AI та долучатися до них», – підкреслив Олександр Борняков.

На платформі буде доступ до рекомендацій, інструментів і практичних посібників з використання ШІ в різних галузях. Користувачі зможуть долучитися до провідного комітету з ШІ при Мінцифрі, а також взяти участь у формуванні національної стратегії з розвитку штучного інтелекту до 2030 року.

Платформа також надає унікальні можливості для стартапів. Завдяки проєкту SandBox компанії зможуть у безпечному середовищі протестувати свої ШІ-рішення на відповідність міжнародним стандартам та отримати державну підтримку в таких сферах, як GovTech, MedTech, BioTech, AgroTech, DefenseTech та EdTech.

Нагадаємо, штучний інтелект (ШІ) стрімко змінює ринок праці, змушуючи багатьох замислитися про майбутнє своїх професій. Щоб розібратися в цьому питанні, експерти Microsoft провели дослідження, аналізуючи дані реальних взаємодій користувачів із генеративним ШІ, пише Investopedia, передає «Главком».

Дослідження базується на аналізі 200 тисяч анонімних чатів користувачів із Bing Copilot протягом дев’яти місяців у 2024 році. Фахівці оцінювали, наскільки ШІ успішно справляється із завданнями, пов’язаними з роботою, і наскільки часто професіонали звертаються до нього за допомогою. На основі цих даних було розроблено «AI applicability score» – показник, який відображає ступінь схильності професії до автоматизації.

Читайте також:

Теги: штучний інтелект Міністерство цифрової трансформації України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Питання ядерної війни стало заважким для штучного інтелекту
Штучний інтелект не зміг запобігти ядерній війні. Результати шокуючого експерименту
4 вересня, 15:16
OpenAI визнала певні недоліки у своїх системах
Нова політика OpenAI: за що ChatGPT може «здати» вас поліції
29 серпня, 17:56
Банку довелось вибачатись за ідею із використанням штучного інтелекту
Австралійський банк замінив працівників підтримки ШІ, а потім покликав назад із вибаченнями
26 серпня, 11:20
Випадок з іменем «Чат Іпіті» вписується в ширшу тенденцію нетрадиційних імен, що спостерігається в Колумбії останніми роками
У Колумбії батьки дали дитині ім’я «Чат Іпіті» на честь ChatGPT
25 серпня, 20:40
Маск зробив Grok 2.5 відкритим для всіх
Маск відкрив вихідний код моделі свого штучного інтелекту Grok
25 серпня, 19:57
Посадовці планують масштабувати штучний інтелект й на інші послуги
В Україні з’явилась перша держпослуга зі штучним інтелектом
19 серпня, 18:59
Україна серед перших країн у світі разом із США, Австралією, Японією, Канадою та Новою Зеландією, які запускають технологію Direct to Cell
Україна одна з перших у світі запускає технологію Starlink Direct to Cell
12 серпня, 18:04
Чоловіки за допомогою ШІ почали перетворюватися на жінок
Чоловіки за допомогою ШІ почали перетворюватись на жінок і заробляти на OnlyFans
11 серпня, 18:15
Створено унікальний дрон «Павук Допхіна»
Уражає цілі на понад 50 км: представлено унікальний дрон зі штучним інтелектом
11 серпня, 16:46

HiTech

Мінцифра запустила державну онлайн-платформу зі штучного інтелекту
Мінцифра запустила державну онлайн-платформу зі штучного інтелекту
Які професії виживуть в епоху ШІ: дослідження
Які професії виживуть в епоху ШІ: дослідження
Штучний інтелект робить людей дурнішими: чотири кроки, які збережуть розум
Штучний інтелект робить людей дурнішими: чотири кроки, які збережуть розум
Китай має амбітний план трансформації економіки за допомогою ШІ
Китай має амбітний план трансформації економіки за допомогою ШІ
Єврокомісія відклала штраф для Google через погрози Трампа
Єврокомісія відклала штраф для Google через погрози Трампа
TikTok впроваджує нові можливості: що відомо
TikTok впроваджує нові можливості: що відомо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 вересня 2025
9709
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
4306
У Дніпрі вперше за 70 років зʼявилися осетри
4139
Головна російська пропагандистка зізналась, що хвора: подробиці
3756
«Долю вирішено»: угорський прем'єр Орбан заговорив про «поділ» України

Новини

Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua