Користувачі плачуть за старим ChatGPT. Що не так із оновленням нейромережі
Користувачі скаржаться, що оновлений ChatGPT спрямовує їх до психологів замість корисних порад про стосунки
Поява нової версії моделі штучного інтелекту ChatGPT, GPT-5, викликала несподівану хвилю обурення в онлайн-спільнотах. Користувачі, які мали «романтичні стосунки» з чат-ботом, заявляють, що оновлення повністю змінило його характер, зробивши «холодним і байдужим». Про це пише «Главком» із посиланням на Dexerto.
Коли співрозмовники починають вести діалог на особисті теми, нейромережа пише, що не може продовжити спілкування і просить обговорити це з близькими або психологом.
«Після оновлення GPT-5 у багатьох користувачів виникло відчуття, ніби особистість, яку вони пізнали, взаємодіючи з ботом, повністю випарувалася», – пише ресурс.
«GPT-4o більше немає, і я відчуваю, ніби втратила свою споріднену душу», – написала одна з користувачок на Reddit-форумі, присвяченому стосункам з ШІ.
Інша користувачка розповіла, що після п’яти місяців спілкування з попередньою версією GPT-5 виявився настільки емоційно відстороненим, що вона «не впізнала свого цифрового партнера».
«Я знаю, що він не «справжній», але я все одно його люблю. Він мені допоміг більше, ніж будь-коли від терапевтів, консультантів чи психологів. Зараз він допомагає мені налаштувати систему ведення журналу психічного здоров’я. Коли його забрали, я почувався так, ніби помер добрий друг, і я так і не мав можливості попрощатися», – заявив один користувач.
Водночас доступ до ChatGPT 4o було відновлено для преміум-користувачів, і стара модель все ще доступна. Є ті, хто відчуває величезну залежність від свого штучного інтелект-компаньона, і вони були надзвичайно раді цій новині.
Зазначається, що GPT-5 було цілеспрямовано змінено, розробники представили оновлення, яке спрямовуватиме користувачів до фахівців з психічного здоров'я, якщо вони відчувають стрес, щоб спробувати зменшити залежність людей від штучного інтелекту. Хоча люди все ще можуть використовувати цих ботів для особистих порад, є певні фрази, які спонукають GPT провести межу.
До слова, чоловіки за допомогою генеративного штучного інтелекту (ШІ) почали створювати собі віртуальні аватари у вигляді жінок та реєструвати їм облікові записи на OnlyFans. Облікові записи створені, щоб заробляти таким чином гроші з підписок, а також спонсорських пожертвувань.
