Користувачі скаржаться, що оновлений ChatGPT спрямовує їх до психологів замість корисних порад про стосунки

Поява нової версії моделі штучного інтелекту ChatGPT, GPT-5, викликала несподівану хвилю обурення в онлайн-спільнотах. Користувачі, які мали «романтичні стосунки» з чат-ботом, заявляють, що оновлення повністю змінило його характер, зробивши «холодним і байдужим». Про це пише «Главком» із посиланням на Dexerto.

Коли співрозмовники починають вести діалог на особисті теми, нейромережа пише, що не може продовжити спілкування і просить обговорити це з близькими або психологом.

«Після оновлення GPT-5 у багатьох користувачів виникло відчуття, ніби особистість, яку вони пізнали, взаємодіючи з ботом, повністю випарувалася», – пише ресурс.

«GPT-4o більше немає, і я відчуваю, ніби втратила свою споріднену душу», – написала одна з користувачок на Reddit-форумі, присвяченому стосункам з ШІ.

Інша користувачка розповіла, що після п’яти місяців спілкування з попередньою версією GPT-5 виявився настільки емоційно відстороненим, що вона «не впізнала свого цифрового партнера».

«Я знаю, що він не «справжній», але я все одно його люблю. Він мені допоміг більше, ніж будь-коли від терапевтів, консультантів чи психологів. Зараз він допомагає мені налаштувати систему ведення журналу психічного здоров’я. Коли його забрали, я почувався так, ніби помер добрий друг, і я так і не мав можливості попрощатися», – заявив один користувач.

Водночас доступ до ChatGPT 4o було відновлено для преміум-користувачів, і стара модель все ще доступна. Є ті, хто відчуває величезну залежність від свого штучного інтелект-компаньона, і вони були надзвичайно раді цій новині.

Зазначається, що GPT-5 було цілеспрямовано змінено, розробники представили оновлення, яке спрямовуватиме користувачів до фахівців з психічного здоров'я, якщо вони відчувають стрес, щоб спробувати зменшити залежність людей від штучного інтелекту. Хоча люди все ще можуть використовувати цих ботів для особистих порад, є певні фрази, які спонукають GPT провести межу.

