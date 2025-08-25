У Колумбії батьки дали дитині ім’я «Чат Іпіті» на честь ChatGPT

Випадок з іменем «Чат Іпіті» вписується в ширшу тенденцію нетрадиційних імен, що спостерігається в Колумбії останніми роками

У Колумбії закон надає батькам свободу обирати імена для своїх дітей, якщо вони не порушують основні принципи поваги та гідності

У колумбійському місті Серете зареєстровано унікальний випадок: батьки назвали свою дитину «Чат Іпіті» на честь популярної моделі штучного інтелекту ChatGPT. Цей незвичний вибір імені, натхненний цифровою епохою, викликав широку дискусію в суспільстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Colombia One.

Як повідомляється, дитина на ім'я Чат Іпіті Бастідас Герра була зареєстрована 15 серпня. Батьки, очевидно, обрали це ім'я як данину зростаючому впливу штучного інтелекту в повсякденному житті. Пряме посилання на чат-бот ChatGPT, розроблений компанією OpenAI, викликало обговорення щодо меж свободи батьків у виборі імен.

Незважаючи на можливі питання, влада не знайшла жодних перешкод для реєстрації, що змусило багатьох замислитися, чи не слід адаптувати чинні правила, щоб вони відображали сучасні реалії.

Законодавство Колумбії надає батькам широку свободу у виборі імен, якщо вони не порушують основні принципи поваги та гідності. Національний реєстр має право відхиляти імена, які можуть бути образливими чи потенційно шкідливими для дитини.

Випадок з іменем «Чат Іпіті» вписується в ширшу тенденцію нетрадиційних імен, що спостерігається в Колумбії останніми роками. Наприклад, у 2023-2024 роках були зареєстровані такі незвичайні імена: «ВМС США», «Мессі Андре» та «Марія Хосе Bz Bz». Це відображає культурну гібридизацію та бажання батьків виявити свою креативність.

