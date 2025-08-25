Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

У Колумбії батьки дали дитині ім’я «Чат Іпіті» на честь ChatGPT

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Випадок з іменем «Чат Іпіті» вписується в ширшу тенденцію нетрадиційних імен, що спостерігається в Колумбії останніми роками
колаж: glavcom.ua

У Колумбії закон надає батькам свободу обирати імена для своїх дітей, якщо вони не порушують основні принципи поваги та гідності

У колумбійському місті Серете зареєстровано унікальний випадок: батьки назвали свою дитину «Чат Іпіті» на честь популярної моделі штучного інтелекту ChatGPT. Цей незвичний вибір імені, натхненний цифровою епохою, викликав широку дискусію в суспільстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Colombia One.

Як повідомляється, дитина на ім'я Чат Іпіті Бастідас Герра була зареєстрована 15 серпня. Батьки, очевидно, обрали це ім'я як данину зростаючому впливу штучного інтелекту в повсякденному житті. Пряме посилання на чат-бот ChatGPT, розроблений компанією OpenAI, викликало обговорення щодо меж свободи батьків у виборі імен.

Незважаючи на можливі питання, влада не знайшла жодних перешкод для реєстрації, що змусило багатьох замислитися, чи не слід адаптувати чинні правила, щоб вони відображали сучасні реалії.

Законодавство Колумбії надає батькам широку свободу у виборі імен, якщо вони не порушують основні принципи поваги та гідності. Національний реєстр має право відхиляти імена, які можуть бути образливими чи потенційно шкідливими для дитини.

Випадок з іменем «Чат Іпіті» вписується в ширшу тенденцію нетрадиційних імен, що спостерігається в Колумбії останніми роками. Наприклад, у 2023-2024 роках були зареєстровані такі незвичайні імена: «ВМС США», «Мессі Андре» та «Марія Хосе Bz Bz». Це відображає культурну гібридизацію та бажання батьків виявити свою креативність.

Нагадаємо, у Китаї блогер Сін Чжилей збудував для своїх котів повноцінне міні-метро. У ньому є тунелі, станція та поїзд, який працює. Про це пише «Главком» із посиланням на techeblog.com.

Чжилей за освітою інженер. Ідея про будівництво котячого метро спала йому на думку, коли глядачі побачили його проєкт будиночка для вихованців і попросили зробити щось масштабніше. Отож, метро стало продовженням «котячого світу». На реалізацію проєкту знадобилося чотири місяці.

Читайте також:

Теги: Chat GPT штучний інтелект Колумбія дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліція розслідує обставини події
Трагедія на Київщині: шестирічна дитина загинула від пострілу семирічного хлопчика
Сьогодні, 05:15
За допомогою ШІ можна перевіряти документи
В Україні запрацювала перша державна послуга з підтримкою ШІ: подробиці
20 серпня, 08:37
Аби госпіталізувати потерпілих, знадобилося сім бригад «швидкої»
У ДТП на Хмельниччині травмувалося близько 20 людей
17 серпня, 18:58
Високопоставлені депутати-консерватори висловили побоювання щодо ризику помилок ШІ
Податкова Британії використовує штучний інтелект для слідкування за шахраями
12 серпня, 07:46
Дитина сіла за кермо автомобіля у відсутності дорослих
На Волині 11-річний хлопчик наїхав на дворічну сестру автомобілем
5 серпня, 12:13
Батьки вирішили залишити дитину саму у аеропорту Барселони
Батьки кинули 10-річного сина в аеропорту, щоб не втратити нагоду поїхати у відпустку
4 серпня, 16:09
ШІ може змінити виконання роботи, а не забрати робочі місця
Microsoft визначила, які професії під загрозою зникнення через ШІ
3 серпня, 17:05
23-річні Микита та Софія Ламехові і їхній 2-річний син Лев
Удар РФ по Києву: загинуло молоде подружжя зі Слов'янська, їхній син і ненароджена дитина
2 серпня, 16:51
Науковці у Японії зможуть вирішити проблеми людства пов'язані із безпліддям та спадковими захворюваннями
Японія першою у світі створюватиме людські ембріони зі стовбурових клітин, але є умова
28 липня, 17:15

Курйоз

У Колумбії батьки дали дитині ім’я «Чат Іпіті» на честь ChatGPT
У Колумбії батьки дали дитині ім’я «Чат Іпіті» на честь ChatGPT
Кримськотатарський блогер розкритикував Клопотенка через рецепт чебуреків
Кримськотатарський блогер розкритикував Клопотенка через рецепт чебуреків
Улюбленець Путіна не встояв під час виступу: Кіркоров вчергове зганьбився на сцені (відео)
Улюбленець Путіна не встояв під час виступу: Кіркоров вчергове зганьбився на сцені (відео)
Китайський блогер-інженер побудував метро для котів
Китайський блогер-інженер побудував метро для котів
Штраф за морозиво. Американська туристка оскандалилась у Японії
Штраф за морозиво. Американська туристка оскандалилась у Японії
Путін перед зустріччю з Трампом невдало пожартував про Лаврова
Путін перед зустріччю з Трампом невдало пожартував про Лаврова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
24K
«Псяча мова». Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про ставлення до російської
7419
Прогноз магнітних бур на 25-27 серпня: якою буде сонячна активність
6113
Втрати ворога станом на 25 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
3508
Російський спортсмен зник безвісти під час запливу в Босфорі

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Сьогодні, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
Вчора, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Вчора, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua