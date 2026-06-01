Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Apple відтермінувала один із найочікуваніших продуктів – Bloomberg

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Apple відтермінувала один із найочікуваніших продуктів – Bloomberg
Apple відклала запуск розумних окулярів зі штучним інтелектом
фото: Bloomberg
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Компанія перенесла запуск розумних окулярів зі штучним інтелектом через затримки розробки

Американська корпорація Apple відклала запуск своїх перших розумних окулярів зі штучним інтелектом. За новими планами компанії, презентація пристрою відбудеться пізніше, ніж очікувалося раніше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Apple відклала запуск розумних окулярів

Спочатку Apple планувала представити розумні окуляри під кодовою назвою N50 наприкінці 2026 року, а постачання пристрою покупцям розпочати вже на початку 2027 року.

Однак через затримки у розробці компанія змінила графік. Тепер Apple працює над тим, щоб випустити новий гаджет лише наприкінці наступного року.

За інформацією Bloomberg, майбутні окуляри отримають низку дизайнерських особливостей, які мають допомогти продукту виділитися серед конкурентів. Зокрема, йдеться про камери овальної форми, кілька варіантів оправ та різні кольорові рішення.

Ставка на штучний інтелект і здоров'я

У компанії розглядають цей пристрій як довгостроковий напрям розвитку. В Apple вважають, що з часом такі окуляри можуть перетворитися не лише на інструмент для взаємодії зі штучним інтелектом, а й на пристрій для моніторингу здоров'я.

Нова гарнітура на заміну Vision Pro

Крім того, майбутні моделі можуть отримати функції доповненої реальності, які дозволять покращувати сприйняття навколишнього середовища та навіть допомагати користувачам із проблемами зору. Паралельно Apple продовжує працювати над новою гарнітурою змішаної реальності, яка в перспективі має замінити Vision Pro.

За даними Bloomberg, новий пристрій буде тоншим і легшим за нинішню модель. Водночас його вихід очікується не раніше кінця 2028 або навіть 2029 року.

Чому Apple не поспішає з новими пристроями

Видання зазначає, що Apple досі намагається вирішити проблеми, які супроводжували запуск Vision Pro. Гарнітура вартістю 3499 доларів не виправдала комерційних очікувань компанії через високу ціну та низку дизайнерських недоліків.

Саме тому перед запуском нових продуктів Apple прагне доопрацювати як технічні характеристики, так і цінову політику майбутніх пристроїв.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що інсайдери розкрили плани Apple на весну: серед запланованих новинок – доступний iPhone, нові MacBook та подальша інтеграція штучного інтелекту. Тоді ж ішлося про те, що майбутні Apple Glasses можуть стати одним з драйверів ринку розумних окулярів.

Читайте також:

Теги: Apple штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дослідження: ШІ дали владу над суспільством – і він знищив його за чотири дні
Дослідження: ШІ дали владу над суспільством – і він знищив його за чотири дні
Вчора, 06:40
Apple готує для Pro-моделей iPhone 18 одне з найпомітніших оновлень камери
Apple готує оновлення камер в iPhone 18 Pro
30 травня, 16:10
Відеоплатформа YouTube автоматично визначатиме контент, створений із використанням штучного інтелекту
YouTube автоматично позначатиме ШІ-контент
27 травня, 21:16
Захистити свої листи від сканування роботами можливо
Експерти з безпеки б'ють на сполох: Google читає персональні електронні листи
26 травня, 15:41
Петреус відвідав Україну вже 10 разів з початку повномасштабного вторгнення – і щоразу повертається з новими висновками
Ексдиректор ЦРУ визнав: світ не готовий до атак роями дронів
26 травня, 05:55
Київ робить ставку на масове виробництво дешевших безпілотників і ракет
Reuters: США та Європа заздрять українським оборонним технологіям
18 травня, 01:45
Золотий смартфон T1 від Trump Mobile так і не потрапив до покупців – попри рік очікування та десятки мільйонів доларів передоплат
Прихильники Трампа заплатили $60 мільйонів за телефон, якого не існує
12 травня, 17:44
Дональд Трамп відвідає Китай з державним візитом з 13 по 15 травня
Трамп вирушить до Китаю у супроводі лідерів найбільших корпорацій США
12 травня, 00:59
Працівниця помилково сприйняла згенероване зображення як підтвердження робіт
У Львові працівниця райадміністації отримала догану за згенероване у ШІ фото обрізки дерева
4 травня, 16:06

HiTech

Google знайшов спосіб зменшити популяцію комарів зі смертельним вірусом
Google знайшов спосіб зменшити популяцію комарів зі смертельним вірусом
Apple відтермінувала один із найочікуваніших продуктів – Bloomberg
Apple відтермінувала один із найочікуваніших продуктів – Bloomberg
Росія будує аналог Starlink: чи загрожують ці супутники Україні
Росія будує аналог Starlink: чи загрожують ці супутники Україні
Дослідження: ШІ дали владу над суспільством – і він знищив його за чотири дні
Дослідження: ШІ дали владу над суспільством – і він знищив його за чотири дні
Роботи-гуманоїди в Україні: стартап Еріка Трампа вже тестує їх на фронті
Роботи-гуманоїди в Україні: стартап Еріка Трампа вже тестує їх на фронті
Вчені створили унікального робота-їжака Argus, який рухається у всі боки одночасно
Вчені створили унікального робота-їжака Argus, який рухається у всі боки одночасно

Новини

«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Сьогодні, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Сьогодні, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Сьогодні, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Сьогодні, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Сьогодні, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua