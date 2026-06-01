Apple відтермінувала один із найочікуваніших продуктів – Bloomberg

Американська корпорація Apple відклала запуск своїх перших розумних окулярів зі штучним інтелектом. За новими планами компанії, презентація пристрою відбудеться пізніше, ніж очікувалося раніше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Спочатку Apple планувала представити розумні окуляри під кодовою назвою N50 наприкінці 2026 року, а постачання пристрою покупцям розпочати вже на початку 2027 року.

Однак через затримки у розробці компанія змінила графік. Тепер Apple працює над тим, щоб випустити новий гаджет лише наприкінці наступного року.

За інформацією Bloomberg, майбутні окуляри отримають низку дизайнерських особливостей, які мають допомогти продукту виділитися серед конкурентів. Зокрема, йдеться про камери овальної форми, кілька варіантів оправ та різні кольорові рішення.

Ставка на штучний інтелект і здоров'я

У компанії розглядають цей пристрій як довгостроковий напрям розвитку. В Apple вважають, що з часом такі окуляри можуть перетворитися не лише на інструмент для взаємодії зі штучним інтелектом, а й на пристрій для моніторингу здоров'я.

Нова гарнітура на заміну Vision Pro

Крім того, майбутні моделі можуть отримати функції доповненої реальності, які дозволять покращувати сприйняття навколишнього середовища та навіть допомагати користувачам із проблемами зору. Паралельно Apple продовжує працювати над новою гарнітурою змішаної реальності, яка в перспективі має замінити Vision Pro.

За даними Bloomberg, новий пристрій буде тоншим і легшим за нинішню модель. Водночас його вихід очікується не раніше кінця 2028 або навіть 2029 року.

Чому Apple не поспішає з новими пристроями

Видання зазначає, що Apple досі намагається вирішити проблеми, які супроводжували запуск Vision Pro. Гарнітура вартістю 3499 доларів не виправдала комерційних очікувань компанії через високу ціну та низку дизайнерських недоліків.

Саме тому перед запуском нових продуктів Apple прагне доопрацювати як технічні характеристики, так і цінову політику майбутніх пристроїв.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що інсайдери розкрили плани Apple на весну: серед запланованих новинок – доступний iPhone, нові MacBook та подальша інтеграція штучного інтелекту. Тоді ж ішлося про те, що майбутні Apple Glasses можуть стати одним з драйверів ринку розумних окулярів.