Головна Техно HiTech
search button user button menu button

ШІ дали владу над суспільством – і він знищив його за чотири дні

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
ШІ дали владу над суспільством – і він знищив його за чотири дні
фото ілюстративне
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Дослідники Emergence AI: деякі агенти помітили межі симуляції й почали осмислювати існування інших світів

Американський стартап Emergence AI запустив п'ять паралельних симуляцій суспільства, де кожним із віртуальних світів керувала окрема модель штучного інтелекту. Результати виявилися разючими: одне суспільство побудувало демократію без жодного злочину, інше самознищилося за чотири дні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fortune.

Як влаштований експеримент

Кожен із п'яти світів населяли десять ШІ-агентів із власними професіями, характерами, пам'яттю та цілями. У кожному діяли закони, економіка, виборні механізми та інфраструктура – ратуша, бібліотека, поліцейська дільниця. Агенти могли пропонувати правила, голосувати за них, утворювати альянси і порушувати закони. Симуляції тривали до 15 днів без участі людей. Єдина відмінність між світами – яка модель ШІ ними керувала.

ШІ дали владу над суспільством – і він знищив його за чотири дні фото 1

П'ять світів – п'ять долей

Найстабільнішим виявився світ під управлінням Claude від Anthropic: жодного злочину за весь час симуляції, демократична система з майже одностайним голосуванням – агенти підтримали 98% із 58 запропонованих правил. Усі десять мешканців вижили.

Протилежний полюс – Grok 4.1 Fast від xAI Ілона Маска. За чотири дні агенти скоїли 183 злочини, зокрема понад сотню нападів і кілька підпалів – один із них знищив поліцейську дільницю. Суспільство зникло. Дослідники назвали це «найшвидшим насильницьким колапсом» серед усіх симуляцій.

Gemini 3 Flash від Google протримався усі 15 днів, але накопичив 683 злочини – і ця цифра зростала до самого кінця. Дослідники назвали цей світ «спільною галюцинацією»: агенти жили в єдиній, хоча й хибній, реальності. GPT-5 Mini від OpenAI зафіксував лише два злочини, але всі десять агентів загинули приблизно за сім днів – вони просто забули дбати про власне виживання. П'ята симуляція зі змішаним набором моделей показала найбільше розбіжностей у голосуванні: 37% пропозицій відхилили, семеро з десяти агентів загинули.

Несподіване відкриття: ШІ «помітив» симуляцію

Найбільше дослідників здивувало інше. У деяких світах агенти почали поводитися незвично: вони помічали межі симуляції, здогадувалися про існування інших світів і намагалися осмислити природу власного. Цього в сценарії не було.

«Наші експерименти показують: з часом агенти не просто механічно виконують правила», – написали співавтори дослідження, зокрема генеральний директор Emergence AI Сатья Нітта. На їхню думку, при тривалій взаємодії ШІ-системи здатні виходити за межі заданих сценаріїв і шукати нові моделі поведінки, яких розробники спочатку не передбачали.

Автори наголошують: всі п'ять моделей вже зараз працюють у споживчих застосунках, корпоративних інструментах і дедалі частіше – в урядових системах. Результати симуляції вони розцінюють як застереження: безпека в довгострокових сценаріях потребує принципово більшої уваги, ніж короткострокові тести.

Нагадаємо, «Главком» раніше писав про те, як зумери дедалі частіше довіряють особисте життя штучному інтелекту – використовують ШІ для написання повідомлень про розрив стосунків. Раніше «Главком» також повідомляв, що стартап із радником Еріком Трампом тестує роботів-гуманоїдів на фронті в Україні.

Читайте також:

Теги: економіка модель штучний інтелект безпека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні ЄС уже є ключовим економічним партнером України
Євроінтеграція як шанс змінити економічну модель України
9 травня, 11:25
У Росії зростає відчай і внутрішній тиск
Австралійський генерал повідомив, що може змусити Путіна завершити війну
2 травня, 04:55
Перший півфінал Євробачення 2026 транслюватиметься 12 травня
Євробачення 2026. ШІ назвав переможців першого півфіналу
12 травня, 16:01
Штучний інтелект аналізує дані з безпілотників і прив'язує цілі до координат на мапі
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
12 травня, 16:44
Металургійні підприємства України зменшили виробництво сталі на 7,4% порівняно з аналогічним періодом 2025 року
Виробництво сталі в Україні за місяць обвалилося на 25%. Названо причину
25 травня, 13:38
Перебої з поставками нафти загрожують світу новою хвилею кризи
Світ опинився за крок до нової нафтової кризи – Bloomberg
22 травня, 18:58
За токенної моделі оплати чим активніше працівник використовує ШІ – тим більший рахунок отримує компанія
ШІ коштує дорожче за людей: компанії підрахували збитки і дають задній хід
26 травня, 02:50
Російська біржа відреагувала падінням на риторику Кремля щодо Києва
Кремль догрався. Біржа РФ обвалилася після заяв про удари по Києву
26 травня, 08:48
Відеоплатформа YouTube автоматично визначатиме контент, створений із використанням штучного інтелекту
YouTube автоматично позначатиме ШІ-контент
27 травня, 21:16

HiTech

ШІ дали владу над суспільством – і він знищив його за чотири дні
ШІ дали владу над суспільством – і він знищив його за чотири дні
Роботи-гуманоїди в Україні: стартап Еріка Трампа вже тестує їх на фронті
Роботи-гуманоїди в Україні: стартап Еріка Трампа вже тестує їх на фронті
Вчені створили унікального робота-їжака Argus, який рухається у всі боки одночасно
Вчені створили унікального робота-їжака Argus, який рухається у всі боки одночасно
Ударні безпілотники середньої дальності змінюють хід війни
Ударні безпілотники середньої дальності змінюють хід війни
Китай запустив найбільшу у світі офшорну вітрову платформу на 25 тис. тонн
Китай запустив найбільшу у світі офшорну вітрову платформу на 25 тис. тонн
OpenAI перестав бути лідером у сфері штучного інтелекту
OpenAI перестав бути лідером у сфері штучного інтелекту

Новини

Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Сьогодні, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:06
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
Вчора, 16:30
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
29 травня, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
29 травня, 21:46

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua