Росія будує аналог Starlink: чи загрожують ці супутники Україні

16 апаратів уже на орбіті, і кожен може ставати у пригоді ворогу

Для повноцінної роботи російської супутникової мережі «Рассвет» Москва планує запустити на низьку орбіту щонайменше 200–250 апаратів, а в перспективі – близько тисячі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на радника міністра оборони України Сергія (Флеша) Бескрестнова.

Скільки супутників у Росії та чого їй бракує

Розробку «російського Starlink» веде компанія «Бюро 1440». За оцінками радника, для повноцінної роботи такої мережі апаратів катастрофічно мало – і за загальною кількістю, і за щільністю покриття.

«Зараз на орбіті вже є перші 16 супутників „Рассвет". Щоб передача даних була постійною і стабільною, потрібно запустити мінімум 200–250 супутників. У планах на найближчі роки запустити 300, а потім ще 700 супутників», – написав Бескрестнов.

фото: ТГ @serhii_flash

Він наголосив, що оголошені терміни та масштаби космічних проєктів регулярно змінюються, тож реальні дати запусків ще можуть посунутися.

Чому військового застосування поки немає

Кожен супутник пролітає над територією України приблизно раз на добу і забезпечує швидкісну передачу даних лише у вузькому часовому проміжку.

«Супутник може забезпечити швидкісну передачу даних протягом 6–10 хвилин, пролітаючи над нами. Вони пролітають приблизно раз на добу», – пояснив радник.

За його словами, теоретично ворог уже міг би встановити супутникові інтернет-термінали на ударних безпілотниках на кшталт «шахедів» і спланувати атаку синхронно з прольотом супутника. Проте, поки на орбіті немає достатньої кількості апаратів для стабільного зв'язку, повноцінне військове застосування «Рассвета» залишається організаційно надто складним.

Якщо ж Москва почне використовувати супутники у війні, українська сторона зафіксує це за трафіком, за розвідданими або за трофейним обладнанням, додав радник.

Чи зможе Україна протидіяти російським супутникам

Бескрестнов скептично оцінив можливості завадити розгортанню «Рассвета», нагадуючи про чотирирічні безуспішні спроби Росії заглушити чи зламати американський Starlink. Ідею ж ударів українськими БпЛА по російських космодромах Плесецьк, Східний та Байконур він назвав «маячнею».

«Чи змогла Росія зі своїм науковим і технологічним потенціалом за чотири роки щось зробити зі „Старлінками"? Не змогла. Тому я думаю, що й ми нічого не зможемо коли супутників буде дуже багато, але деякі підступні задуми у мене є», – підкреслив він.

Радник додав, що випробовувати ці «задуми» зараз ще зарано – наявні на орбіті 16 апаратів працюють у тестовому режимі та поки не становлять прямої військової загрози.

Нагадаємо, у березні цього року «Главком» повідомляв, що Росія здійснила перші запуски власної супутникової мережі – аналога Starlink. До цього перші низькоорбітальні апарати планували запустити ще у 2025 році, проте старти відклали: за припущеннями експертів, Москва просто не встигла вчасно виготовити необхідну кількість супутників.

Раніше «Главком» розповідав про катастрофу на фронті у російських окупантів після того, як SpaceX заблокувала десятки тисяч несанкціонованих терміналів Starlink. Це паралізувало управління військами противника та зупинило штурмові дії на низці ділянок.