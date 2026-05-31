Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Росія будує аналог Starlink: чи загрожують ці супутники Україні

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Росія будує аналог Starlink: чи загрожують ці супутники Україні
Для повноцінної роботи такої мережі апаратів катастрофічно мало
фото ілюстративне
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

16 апаратів уже на орбіті, і кожен може ставати у пригоді ворогу

Для повноцінної роботи російської супутникової мережі «Рассвет» Москва планує запустити на низьку орбіту щонайменше 200–250 апаратів, а в перспективі – близько тисячі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на радника міністра оборони України Сергія (Флеша) Бескрестнова.

Скільки супутників у Росії та чого їй бракує

Розробку «російського Starlink» веде компанія «Бюро 1440». За оцінками радника, для повноцінної роботи такої мережі апаратів катастрофічно мало – і за загальною кількістю, і за щільністю покриття.

«Зараз на орбіті вже є перші 16 супутників „Рассвет". Щоб передача даних була постійною і стабільною, потрібно запустити мінімум 200–250 супутників. У планах на найближчі роки запустити 300, а потім ще 700 супутників», – написав Бескрестнов.

Росія будує аналог Starlink: чи загрожують ці супутники Україні фото 1
фото: ТГ @serhii_flash

Він наголосив, що оголошені терміни та масштаби космічних проєктів регулярно змінюються, тож реальні дати запусків ще можуть посунутися.

Чому військового застосування поки немає

Кожен супутник пролітає над територією України приблизно раз на добу і забезпечує швидкісну передачу даних лише у вузькому часовому проміжку.

«Супутник може забезпечити швидкісну передачу даних протягом 6–10 хвилин, пролітаючи над нами. Вони пролітають приблизно раз на добу», – пояснив радник.

За його словами, теоретично ворог уже міг би встановити супутникові інтернет-термінали на ударних безпілотниках на кшталт «шахедів» і спланувати атаку синхронно з прольотом супутника. Проте, поки на орбіті немає достатньої кількості апаратів для стабільного зв'язку, повноцінне військове застосування «Рассвета» залишається організаційно надто складним.

Якщо ж Москва почне використовувати супутники у війні, українська сторона зафіксує це за трафіком, за розвідданими або за трофейним обладнанням, додав радник.

Чи зможе Україна протидіяти російським супутникам

Бескрестнов скептично оцінив можливості завадити розгортанню «Рассвета», нагадуючи про чотирирічні безуспішні спроби Росії заглушити чи зламати американський Starlink. Ідею ж ударів українськими БпЛА по російських космодромах Плесецьк, Східний та Байконур він назвав «маячнею».

«Чи змогла Росія зі своїм науковим і технологічним потенціалом за чотири роки щось зробити зі „Старлінками"? Не змогла. Тому я думаю, що й ми нічого не зможемо коли супутників буде дуже багато, але деякі підступні задуми у мене є», – підкреслив він.

Радник додав, що випробовувати ці «задуми» зараз ще зарано – наявні на орбіті 16 апаратів працюють у тестовому режимі та поки не становлять прямої військової загрози.

Нагадаємо, у березні цього року «Главком» повідомляв, що Росія здійснила перші запуски власної супутникової мережі – аналога Starlink. До цього перші низькоорбітальні апарати планували запустити ще у 2025 році, проте старти відклали: за припущеннями експертів, Москва просто не встигла вчасно виготовити необхідну кількість супутників.

Раніше «Главком» розповідав про катастрофу на фронті у російських окупантів після того, як SpaceX заблокувала десятки тисяч несанкціонованих терміналів Starlink. Це паралізувало управління військами противника та зупинило штурмові дії на низці ділянок.

Читайте також:

Теги: росія інтернет Україна SpaceX Starlink ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ нездатна досягти своїх цілей у війні
Час повертати слово «Перемога» в наш лексикон, або Про що говорить російська еліта
Вчора, 16:06
РФ оголосила перемир’я на 8-9 травня
Перемир’ю на 9 травня таки бути, але Кремль виставив ультиматум
4 травня, 20:57
Українська співачка Leleka та ізраїльський виконавець Ноам Беттан, які беруть участь у Євробаченні 2026
Ізраїль публічно підтримав Україну в другому півфіналі Євробачення (відео)
15 травня, 14:32
Левову частку виставлених на торги вантажів становить продукція маріупольських металургійних комбінатів
Росіяни продають двісті тисяч тонн металу з Маріуполя
16 травня, 06:40
Лист надійшов на тлі ширшого невдоволення всередині Сенату
Сенатори США вимагають від Пентагону розблокувати допомогу Україні
23 травня, 03:33
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив про активну роль Туреччини у переговорах між Україною та РФ
Туреччина включилася у процес припинення війни між Україною та РФ
13 травня, 11:17
Коваленко зазначив, що РФ повністю контролює білоруську армію
Для чого Путіну навчання з Білоруссю? Центр протидії дезінформації назвав три цілі
19 травня, 17:27
Будинок у Дружківці після авіаудару російських військ
Росіяни скинули авіабомбу на будинок у Дружківці: є загибла і поранені
25 травня, 04:15
Українські дрони атакували найвразливіше місце російського експорту
Генштаб підтвердив ураження Саратовського нафтозаводу та стратегічної станції «Лазарєво»
Сьогодні, 11:55

HiTech

Росія будує аналог Starlink: чи загрожують ці супутники Україні
Росія будує аналог Starlink: чи загрожують ці супутники Україні
Дослідження: ШІ дали владу над суспільством – і він знищив його за чотири дні
Дослідження: ШІ дали владу над суспільством – і він знищив його за чотири дні
Роботи-гуманоїди в Україні: стартап Еріка Трампа вже тестує їх на фронті
Роботи-гуманоїди в Україні: стартап Еріка Трампа вже тестує їх на фронті
Вчені створили унікального робота-їжака Argus, який рухається у всі боки одночасно
Вчені створили унікального робота-їжака Argus, який рухається у всі боки одночасно
Ударні безпілотники середньої дальності змінюють хід війни
Ударні безпілотники середньої дальності змінюють хід війни
Китай запустив найбільшу у світі офшорну вітрову платформу на 25 тис. тонн
Китай запустив найбільшу у світі офшорну вітрову платформу на 25 тис. тонн

Новини

Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Сьогодні, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:06
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
Вчора, 16:30
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
29 травня, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
29 травня, 21:46

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua