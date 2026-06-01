Google знайшов спосіб зменшити популяцію комарів зі смертельним вірусом

Максим Бурич
фото з відкритих джерел/ілюстративне
Технологічний гігант через свою дочірню ініціативу Debug розробив екологічний метод боротьби з вірусом Західного Нілу

Корпорація Google звернулася по офіційне погодження до федеральних регуляторів США із запитом на проведення масштабного біологічного експерименту. Проєкт передбачає випуск на волю десятків мільйонів спеціально вирощених у лабораторії комах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Palm Beach Post.

Науковці переконують: попри апокаліптичний вигляд ініціативи, вона є абсолютно безпечною та науково обґрунтованою альтернативою шкідливим хімічним інсектицидам. За розробкою унікальної технології стоїть профільна біотехнологічна ініціатива компанії під назвою Debug, яка понад десятиліття об'єднує зусилля провідних біологів, інженерів-робототехніків та фахівців зі штучного інтелекту.

Суть екологічного стартапу виглядає витончено та просто, попри колосальну складність технічного виконання. Фахівці Debug навчилися масово інфікувати самців комарів особливим штамом бактерії Wolbachia pipientis.

Коли такий лабораторний самець спаровується із дикою самкою у природному середовищі, біологічний механізм блокує розвиток потомства – відкладені яйця просто не вилуплюються. Як наслідок, популяція комах стрімко та природно скорочується.

Пересічним громадянам у зонах проведення експерименту абсолютно нічого не загрожує. Справа в тому, що для випуску відбирають винятково самців комарів. Вони анатомічно не здатні кусати людей чи тварин, адже харчуються виключно нектаром квітів, на відміну від самок, яким кров необхідна для відтворення потомства.

Новий етап програми Google вперше націлений на боротьбу з конкретним небезпечним видом комах – Culex quinquefasciatus. Ці комарі є основними переносниками енцефаліту Сент-Луїс та вкрай небезпечного вірусу Західного Нілу. Для США це серйозна медична проблема: щороку в країні фіксують понад 1300 випадків важкого перебігу цієї хвороби, що супроводжується ураженнями центральної нервової системи та головного мозку.

Загальний план масштабного біологічного проєкту розрахований на два роки. На першому етапі випуск першої партії у 16 млн лабораторних самців. Другий етап – розселення ще 16 млн особин наступного року.

Конкретні локації, міста чи округи наразі тримають у секреті з міркувань безпеки, проте в документації чітко зазначено, що мова йде про південні американські штати з високим рівнем вологості та традиційно великою кількістю гнусу – Флориду та Каліфорнію.

Головним викликом для біологів тривалий час залишався людський фактор. Сортування мільйонів комах та відокремлення самців від самок раніше виконувалося вручну, що суттєво обмежувало масштаби експерименту та створювало ризик помилки, коли в дику природу могла випадково потрапити кусюча лабораторна самка.

Для вирішення цієї проблеми Google залучив високі технології. Компанія Debug оголосила про розширення своєї дослідницької програми в Сінгапурі. Саме там було протестовано революційний комплекс, де штучний інтелект у тандемі зі спеціальними високоточними роботами здійснює сортування, підрахунок та безпосередній випуск стерилізованих самців повністю в автоматичному режимі.

Ефективність такого підходу вже підтверджена науковими джерелами. Публікація в медичному журналі The Lancet доводить, що у регіонах, де застосували «технологічних» комарів від Debug, рівень захворюваності на лихоманку Денге продемонстрував історичний мінімум. Тепер доля масштабного проєкту в США залежить від рішення Агентства з охорони навколишнього середовища (EPA), яке має детально вивчити всі коментарі та винести остаточний вердикт щодо безпеки застосування такої біозброї.

Нагадаємо, найбільший у світі відкритий репозиторій наукових препринтів arXiv оголосив про нові жорсткі правила щодо використання штучного інтелекту під час підготовки наукових робіт. Платформа запровадила так зване «правило одного удару»: авторів, які опублікують статті з очевидними ознаками невичитаного тексту, одразу блокуватимуть. 

