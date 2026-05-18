Reuters: США та Європа заздрять українським оборонним технологіям

Системи управління, безпілотники та штучний інтелект, що народилися під вогнем, стали глобальним еталоном ефективності

Оборонні технології України – від безпілотників до систем цифрового управління – викликають дедалі більший інтерес у США та Європи, які прагнуть перейняти бойовий досвід Києва і залучити його до власних програм озброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Палантир, Пісторіус і меморандум про дрони

Цього тижня Київ відвідали одразу кілька високопрофільних гостей. Генеральний директор компанії Palantir Алекс Карп підписав угоду про обмін даними з українськими військовими в межах проєкту «Brave1-Datamine». Того ж тижня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус особисто відвідав передовий командний пункт разом з українськими колегами. Тим часом США та Україна, за даними агентства та видань Financial Times і CBS, наближаються до підписання меморандуму, який дозволить тестувати, а можливо, й виробляти українські дрони на американській території.

Секретар армії США Ден Дрісколл, виступаючи перед профільним комітетом Сенату, визнав, що українська система бойового управління «Дельта» вже здатна об'єднати в єдину мережу кожен дрон, кожен сенсор і кожну бойову платформу – саме того результату американська армія ще тільки намагається досягти. Міністр оборони Піт Гегсет, у свою чергу, оголосив про відправлення американських військових до України – щоб засвоїти уроки конфлікту й впровадити їх у власну доктрину.

Дешево, ефективно, перевірено боєм

Успіх України, наголошує Reuters, будується не на складності, а на доступності рішень. Поки американські операції в Ірані спустошили запаси дорогоцінної далекобійної зброї, Київ робить ставку на масове виробництво дешевших безпілотників і ракет. Саме ця модель – здешевлення, масштабування та бойова апробація – і приваблює партнерів.

Карп публічно визнав, що Україна створила одну з найбільш адаптивних систем наведення у світі. Починаючи з повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, технологічний прогрес суттєво прискорився за останні три місяці – з приходом на посаду міністра оборони Михайла Федорова.

З кінця березня Зеленський уклав оборонні угоди із Саудівською Аравією, ОАЕ та Катаром у сфері протидії іранським «шахедам» і балістичним ракетам. Наприкінці тижня аналогічну угоду підписала Литва. До кінця зими Україна перехоплювала майже дев'ять із десяти запущених Росією «шахедів» – після того як взимку противник випустив близько 19 тисяч таких безпілотників.

Нові безпілотні наземні машини й оборонний хакатон

Паралельно з'явилося нове покоління безпілотних наземних машин, яких практично немає в арсеналі провідних армій Заходу: вони дозволяють знижувати втрати на лінії зіткнення та гальмувати просування російських сил. За даними ISW, у квітні Україна відвоювала більше території, ніж втратила. Інститут також зафіксував, що в першому кварталі 2026 року Росія зазнала близько 26 тисяч втрат – більше, ніж встигла поповнити за той самий період.

Попит на доступ до українського оборонного досвіду невпинно зростає. У квітні Київ приймав Defence Tech Week: понад 1300 делегатів із більш ніж 30 країн, який завершився триденним хакатоном. Щоб зробити столицю придатною для ведення бізнесу попри регулярні удари, влада обладнала протибомбові кімнати у готелях і запровадила державне страхування для іноземних гостей.

Нагадаємо, Міністерство оборони України на чолі з Михайлом Федоровим впровадило штучний інтелект в аналіз повітряних атак і планування ударів углиб Росії, підписавши угоду з Palantir про платформу Brave1 Dataroom. Раніше США та Україна підготували меморандум про умови потенційної оборонної угоди, яка дозволить Україні експортувати військові технології до Сполучених Штатів. До слова, Bloomberg ще у березні 2026 року написав, що досвід України та конфлікту в Ірані доводить: гнучкі стартапи перемагають традиційних оборонних гігантів у швидкості адаптації.