Головна Світ Політика
search button user button menu button

Reuters: США та Європа заздрять українським оборонним технологіям

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Reuters: США та Європа заздрять українським оборонним технологіям
Київ робить ставку на масове виробництво дешевших безпілотників і ракет
фото ілюстративне
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Системи управління, безпілотники та штучний інтелект, що народилися під вогнем, стали глобальним еталоном ефективності

Оборонні технології України – від безпілотників до систем цифрового управління – викликають дедалі більший інтерес у США та Європи, які прагнуть перейняти бойовий досвід Києва і залучити його до власних програм озброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters

Палантир, Пісторіус і меморандум про дрони

Цього тижня Київ відвідали одразу кілька високопрофільних гостей. Генеральний директор компанії Palantir Алекс Карп підписав угоду про обмін даними з українськими військовими в межах проєкту «Brave1-Datamine». Того ж тижня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус особисто відвідав передовий командний пункт разом з українськими колегами. Тим часом США та Україна, за даними агентства та видань Financial Times і CBS, наближаються до підписання меморандуму, який дозволить тестувати, а можливо, й виробляти українські дрони на американській території.

Секретар армії США Ден Дрісколл, виступаючи перед профільним комітетом Сенату, визнав, що українська система бойового управління «Дельта» вже здатна об'єднати в єдину мережу кожен дрон, кожен сенсор і кожну бойову платформу – саме того результату американська армія ще тільки намагається досягти. Міністр оборони Піт Гегсет, у свою чергу, оголосив про відправлення американських військових до України – щоб засвоїти уроки конфлікту й впровадити їх у власну доктрину.

Дешево, ефективно, перевірено боєм

Успіх України, наголошує Reuters, будується не на складності, а на доступності рішень. Поки американські операції в Ірані спустошили запаси дорогоцінної далекобійної зброї, Київ робить ставку на масове виробництво дешевших безпілотників і ракет. Саме ця модель – здешевлення, масштабування та бойова апробація – і приваблює партнерів.

Карп публічно визнав, що Україна створила одну з найбільш адаптивних систем наведення у світі. Починаючи з повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, технологічний прогрес суттєво прискорився за останні три місяці – з приходом на посаду міністра оборони Михайла Федорова.

З кінця березня Зеленський уклав оборонні угоди із Саудівською Аравією, ОАЕ та Катаром у сфері протидії іранським «шахедам» і балістичним ракетам. Наприкінці тижня аналогічну угоду підписала Литва. До кінця зими Україна перехоплювала майже дев'ять із десяти запущених Росією «шахедів» – після того як взимку противник випустив близько 19 тисяч таких безпілотників.

Нові безпілотні наземні машини й оборонний хакатон

Паралельно з'явилося нове покоління безпілотних наземних машин, яких практично немає в арсеналі провідних армій Заходу: вони дозволяють знижувати втрати на лінії зіткнення та гальмувати просування російських сил. За даними ISW, у квітні Україна відвоювала більше території, ніж втратила. Інститут також зафіксував, що в першому кварталі 2026 року Росія зазнала близько 26 тисяч втрат – більше, ніж встигла поповнити за той самий період.

Попит на доступ до українського оборонного досвіду невпинно зростає. У квітні Київ приймав Defence Tech Week: понад 1300 делегатів із більш ніж 30 країн, який завершився триденним хакатоном. Щоб зробити столицю придатною для ведення бізнесу попри регулярні удари, влада обладнала протибомбові кімнати у готелях і запровадила державне страхування для іноземних гостей. 

Нагадаємо, Міністерство оборони України на чолі з Михайлом Федоровим впровадило штучний інтелект в аналіз повітряних атак і планування ударів углиб Росії, підписавши угоду з Palantir про платформу Brave1 Dataroom. Раніше США та Україна підготували меморандум про умови потенційної оборонної угоди, яка дозволить Україні експортувати військові технології до Сполучених Штатів. До слова, Bloomberg ще у березні 2026 року написав, що досвід України та конфлікту в Ірані доводить: гнучкі стартапи перемагають традиційних оборонних гігантів у швидкості адаптації.

Читайте також:

Теги: технології Європа озброєння штучний інтелект армія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прага: тисячі чехів вийшли в центрі столиці на акцію підтримки «Разом за Україну»
«Щомісяця звучить сирена». Посол України розповів, як в Чехії готуються до російської загрози
18 квiтня, 21:15
Китай прагне бути беззаперечним лідером у сфері цифрових технологій, через що вдається до різноманітних варіантів роботизації
Гуманоїди проти людей: у Пекіні пройшов півмарафон з незвичними учасниками
19 квiтня, 11:51
Україна отримала кредит ЄС: борг планують перекласти на РФ
Кредит ЄС для України: хто покриватиме багатомільярдні борги перед Європою
23 квiтня, 18:44
Жінка спланувала подорож до Європи
100-річна українка оформила закордонний паспорт, щоб поїхати до Європи
23 квiтня, 20:47
РНБО координуватиме експорт і стежитиме, щоб спершу забезпечувалися потреби Сил оборони, а за кордон йшли лише надлишки зброї
«Експорт української зброї буде реальним». Президент розповів про ухвалені рішення
28 квiтня, 20:13
Путін може вбачати «вікно можливостей» у періоді до 2029 року, поки Трамп президент
Politico: Європа боїться, що «вікно можливостей» Путіна настало
6 травня, 04:15
Нафтові ринки різко похитнулися через Іран, а Shell і BP отримали нові прибутки
Війна в Ірані несподівано збагатила нафтових гігантів Європи
11 травня, 12:48
Пентагон зупинив перекидання бронетанкової бригади до східного флангу НАТО
Різка зміна планів США. Пентагон скасував перекидання військ до Польщі
14 травня, 10:16
Американський політик наполягає на тому, що європейські держави повинні взяти на себе більшу відповідальність за підтримку Києва
Гроші від США – усе? Конгресмен зробив тривожну заяву про фінансування для України
16 травня, 22:42

Політика

Reuters: США та Європа заздрять українським оборонним технологіям
Reuters: США та Європа заздрять українським оборонним технологіям
Адмірал НАТО назвав країну, що найбільше виграє від затяжної війни в Україні
Адмірал НАТО назвав країну, що найбільше виграє від затяжної війни в Україні
Дрони атакували завод мікроелектроніки у Підмосков'ї та авіабази в Криму
Дрони атакували завод мікроелектроніки у Підмосков'ї та авіабази в Криму
Defense Express: Росія погрожує вдарити по бункерах Києва, але немає чим
Defense Express: Росія погрожує вдарити по бункерах Києва, але немає чим
Після Трампа Пекін прийме Путіна: Україна теж отримала запрошення
Після Трампа Пекін прийме Путіна: Україна теж отримала запрошення
Трамп погрожує Ірану: «Це було затишшя перед бурею»
Трамп погрожує Ірану: «Це було затишшя перед бурею»

Новини

Жорін: Україна здатна деокупувати Придністров'я військовим шляхом
Вчора, 22:35
Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
16 травня, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
16 травня, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua