Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

У Львові працівниця райадміністації отримала догану за згенероване у ШІ фото обрізки дерева

Валерія Поліщук
glavcom.ua
Валерія Поліщук
google social img telegram social img facebook social img
Працівниця помилково сприйняла згенероване зображення як підтвердження робіт
фото: city-adm.lviv.ua

У Львові покарали працівницю райадміністрації за використання фейкового фото у відповіді мешканцю

У Львові працівниця Франківської районної адміністрації отримала догану за використання фотографії, згенерованої штучним інтелектом, у звіті про обрізку дерева. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

Минулого вікенду в соцмережах поширилося фото з «Гарячої лінії міста», яке було відповіддю на прохання мешканця обрізати дерево. На знімку було зображене дерево на фоні будинку з повністю обрізаними гілками, проте зображення виявилося несправжнім.

У Львові працівниця райадміністації отримала догану за згенероване у ШІ фото обрізки дерева фото 1
фото: lviv.media

Голова Франківської райадміністрації Галина Нарівна пояснила, що підрядник надіслав адміністрації візуалізацію як доказ того, чому саме таку радикальну обрізку проводити не можна. Однак відповідальна працівниця помилково сприйняла ШІ-картинку як звіт про виконану роботу і прикріпила її до відповіді мешканцю. За цей інцидент співробітниці оголосили догану.

Щодо самого запиту мешканця, найближчими днями на місце виїдуть фахівці управління екології разом із підрядником. Вони мають визначити, які саме роботи з деревом є доцільними та безпечними.

У міськраді підкреслили, що це перший подібний випадок за вісім років існування сервісу.

Раніше повідомлялося, що у Львові невідомий кинув дві пляшки із запальною сумішшю у мечеть на території торговельного центру «Південний». Внаслідок події ніхто не постраждав, однак поліція відкрила кримінальне провадження і встановлює особу зловмисника.

Читайте також:

Теги: Львів штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Судове засідання в справі Зінченка перенесли через відсутність адвокатів
Судді перенесли засідання у справі Фаріон: у чому причина
8 квiтня, 12:33
У Львові зафіксували температурний рекорд
У Львові зафіксовано історичний температурний рекорд
12 квiтня, 14:41
Вживання отруйної рослини обірвало життя лікаря Зиновія Полянського
Трагедія у Львові: після вживання отруйної рослини помер відомий лікар
16 квiтня, 18:58
Дем'ян народився із дзеркальними органами
У Львові лікарі провели унікальну операцію малюку із дзеркальними органами (фото)
17 квiтня, 13:56
Експерти попереджають, що чемерицю дуже легко сплутати з їстівною черемшею
Львівський обласний центр контролю підтвердив смерть лікаря від отруєння небезпечною рослиною
17 квiтня, 17:57
Буданов натякнув на нову українську розробку
Україна підготувала «сюрприз» для РФ. Буданов розкрив деталі
23 квiтня, 19:50
Садовий виступив із різкою критикою рішення Львівської ОВА, яку очолює Козицький
Скандал навколо аеропорту: Львівська ОВА відповіла на занепокоєння Садового
24 квiтня, 21:28
Інцидент розслідує поліція
У Львові посеред парку знайдено тіло немовляти
28 квiтня, 17:59
ШІ точніше ставить діагнози у критичних ситуаціях
Штучний інтелект перевершив лікарів у діагностиці – дослідження
1 травня, 04:13

Курйоз

«У мене є всі карти»: Трамп оконфузився через незнання правил гри UNO
«У мене є всі карти»: Трамп оконфузився через незнання правил гри UNO
У Львові працівниця райадміністації отримала догану за згенероване у ШІ фото обрізки дерева
У Львові працівниця райадміністації отримала догану за згенероване у ШІ фото обрізки дерева
Колишній «слуга народу» спровокував ажіотаж у мережі своїм голим торсом
Колишній «слуга народу» спровокував ажіотаж у мережі своїм голим торсом
Ексголова Офісу президента підколов Буданова через його «червоний список» (фото)
Ексголова Офісу президента підколов Буданова через його «червоний список» (фото)
Король Чарльз підколов Трампа на вечері в Білому домі (відео)
Король Чарльз підколов Трампа на вечері в Білому домі (відео)
Трамп пожартував про свій шлюб на зустрічі з королем Чарльзом (фото)
Трамп пожартував про свій шлюб на зустрічі з королем Чарльзом (фото)

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua