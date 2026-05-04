У Львові працівниця райадміністації отримала догану за згенероване у ШІ фото обрізки дерева

У Львові покарали працівницю райадміністрації за використання фейкового фото у відповіді мешканцю

У Львові працівниця Франківської районної адміністрації отримала догану за використання фотографії, згенерованої штучним інтелектом, у звіті про обрізку дерева. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

Минулого вікенду в соцмережах поширилося фото з «Гарячої лінії міста», яке було відповіддю на прохання мешканця обрізати дерево. На знімку було зображене дерево на фоні будинку з повністю обрізаними гілками, проте зображення виявилося несправжнім.

Голова Франківської райадміністрації Галина Нарівна пояснила, що підрядник надіслав адміністрації візуалізацію як доказ того, чому саме таку радикальну обрізку проводити не можна. Однак відповідальна працівниця помилково сприйняла ШІ-картинку як звіт про виконану роботу і прикріпила її до відповіді мешканцю. За цей інцидент співробітниці оголосили догану.

Щодо самого запиту мешканця, найближчими днями на місце виїдуть фахівці управління екології разом із підрядником. Вони мають визначити, які саме роботи з деревом є доцільними та безпечними.

У міськраді підкреслили, що це перший подібний випадок за вісім років існування сервісу.

