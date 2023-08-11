Боти навчилися швидше за людей проходити CAPTCHA-тест

CAPTCHA є комп'ютерним тестом, який застосовують для того, щоб визначити, хто використовує систему – людина чи комп'ютер

Боти можуть перемогти людей у CAPTCHA-тестах як у швидкості, так і в точності

Міжнародна група дослідників виявила, що боти краще та значно швидше, ніж люди, проходять повністю автоматизований CAPTCHA-тест. Про це повідомляє The Independent.

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Під час дослідження науковці оцінили 200 найпопулярніших вебсайтів і виявили, що 120 все ще використовують CAPTCHA-тест, який має відрізняти комп'ютер від людей. Вони скористалися допомогою 1 000 онлайн-учасників – різних за розташуванням, віком, статтю та освітнім рівнем – щоб пройти 10 CAPTCHA-тестів на цих сайтах і оцінити рівень їхньої складності.

Дослідники виявили, що багато ботів, описаних у наукових журналах, можуть перемогти людей у CAPTCHA-тестах як у швидкості, так і в точності.

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Для проходження деяких CAPTCHA-тестів людям було необхідно від 9 до 15 секунд для розв'язання із точністю в приблизно від 50 до 84%, тоді як ботам знадобилося менше секунди, щоб їх пройти і зробити це майже досконало.

«Точність ботів коливається від 85 до 100%, у більшості – вище 96%. Це значно перевищує діапазон точності, який ми спостерігали (50-85%) у людей», – йдеться у висновках дослідників.

Як відомо, CAPTCHA є комп'ютерним тестом типу виклик-відповідь, який використовується для того, щоб визначити, хто використовує систему – людина чи комп'ютер. Термін з'явився у 2000 році.

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