Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Боти навчилися швидше за людей проходити CAPTCHA-тест

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Боти навчилися швидше за людей проходити CAPTCHA-тест
CAPTCHA є комп'ютерним тестом, який застосовують для того, щоб визначити, хто використовує систему – людина чи комп'ютер
фото з відкритих джерел

Боти можуть перемогти людей у CAPTCHA-тестах як у швидкості, так і в точності

Міжнародна група дослідників виявила, що боти краще та значно швидше, ніж люди, проходять повністю автоматизований CAPTCHA-тест. Про це повідомляє The Independent.

Під час дослідження науковці оцінили 200 найпопулярніших вебсайтів і виявили, що 120 все ще використовують CAPTCHA-тест, який має відрізняти комп'ютер від людей. Вони скористалися допомогою 1 000 онлайн-учасників – різних за розташуванням, віком, статтю та освітнім рівнем – щоб пройти 10 CAPTCHA-тестів на цих сайтах і оцінити рівень їхньої складності. 

Дослідники виявили, що багато ботів, описаних у наукових журналах, можуть перемогти людей у CAPTCHA-тестах як у швидкості, так і в точності.

Для проходження деяких CAPTCHA-тестів людям було необхідно від 9 до 15 секунд для розв'язання із точністю в приблизно від 50 до 84%, тоді як ботам знадобилося менше секунди, щоб їх пройти і зробити це майже досконало. 

«Точність ботів коливається від 85 до 100%, у більшості – вище 96%. Це значно перевищує діапазон точності, який ми спостерігали (50-85%) у людей», – йдеться у висновках дослідників.

Як відомо, CAPTCHA є комп'ютерним тестом типу виклик-відповідь, який використовується для того, щоб визначити, хто використовує систему – людина чи комп'ютер. Термін з'явився у 2000 році.

Нагадаємо, Управління кіберпростору КНР випустило проект нових правил, що обмежують використання технології розпізнавання осіб. Її надмірне поширення викликало побоювання китайського регулятора.

До слова, британські вчені навчили штучний інтелект викрадати дані за допомогою розпізнавання звуків натискання клавіш на клавіатурі. Так, ШІ може вгадати введену комбінацією з точністю до 95%.

Теги: штучний інтелект вчені

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Науковці зробили прорив у переробці пластику
Китайські вчені навчились переробляти пластик за допомогою морської води
8 серпня, 18:06
Виявилося, що харчова добавка безпосередньо не змінила видовий склад кишкових бактерій
Дослідники назвали продукти, які можуть призвести до раку
6 серпня, 17:27
Науковці дослідили стародавню пшеницю і зробили низку висновків
Про що «говорить» пшениця: науковці розкрили новий секрет
5 серпня, 12:29
Можна підтримати роботу мозку, завдяки декільком принципам
Як зробити мозок молодшим. Невролог назвала три принципи
4 серпня, 07:05
Зараз триває перша фаза клінічних випробувань пігулок
Революція в медицині. Вчені почали тестувати таблетки від раку на людях
3 серпня, 10:48
Під час експерименту незвичайний «мозок» навчили грати в гру Pong, яку він освоїв за п'ять хвилин
Учені створили перший у світі чип із людським мозком
24 липня, 10:38
Каструля з мотором: окупанти показали нову атомну батарею (фото)
Каструля з мотором: окупанти показали нову атомну батарею (фото)
19 липня, 08:20
«Сексуальна активність може чинити пряму захисну дію на здоров'я серця, подібно до фізичних вправ»
Секс допомагає знизити ризик смерті – роз'яснення науковців
18 липня, 09:47
Ілон Маск створив нову компанію з розробки штучного інтелекту
Ілон Маск розробляє штучний інтелект, щоб «зрозуміти справжню природу Всесвіту»
13 липня, 10:58

HiTech

Боти навчилися швидше за людей проходити CAPTCHA-тест
Боти навчилися швидше за людей проходити CAPTCHA-тест
Мінцифри пропонує створити «Армію роботів»
Мінцифри пропонує створити «Армію роботів»
Китай змінює підходи до технології розпізнавання облич. Якою буде ідентифікація
Китай змінює підходи до технології розпізнавання облич. Якою буде ідентифікація
Штучний інтелект навчився зламувати паролі через звуки натискання по клавіатурі
Штучний інтелект навчився зламувати паролі через звуки натискання по клавіатурі
США тестують технологію, що може знищити велику кількість дронів за один раз
США тестують технологію, що може знищити велику кількість дронів за один раз
Хакери навчилися зламувати комп’ютери через чипи Intel
Хакери навчилися зламувати комп’ютери через чипи Intel

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
«Мобілізація здорового глузду». Як карати ухилянтів і втікачів за кордон?
9145
ЗСУ прокоментували ситуацію на Куп’янському напрямку
4137
На ЗАЕС окупанти виводять із ладу блоки станції – «Енергоатом»
4047
Уламки ракети впали на територію дитячої лікарні в Києві
4002
Ракетна атака на Київ: з'явилися перші подробиці

Новини

МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
Сьогодні, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
Сьогодні, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
Вчора, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
Вчора, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
Вчора, 06:56
Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
9 серпня, 17:51

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту