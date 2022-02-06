Tesla відкликає рекордну кількість електромобілів. Названо причину

Американський виробник електромобілів відкликає понад 800 тис. автомобілів через проблеми з ремінь безпеки

Електромобілі Tesla мають проблеми з пасками безпеки. Вони можуть не подавати сигнал, про те, що водій не пристебнутий. Через це компанія має оновити програмне забезпечення, щонайменш, для 817 тис. електрокарів. Це найбільше відкликання в історії Tesla.

Сервісна компанія стосується:

седанів Model S 2021-2022 років;

кросоверів Model X 2017-2022 років;

седанів Model 3 2017-2022 років;

Model Y 2020-2022 років.

У документах про відкликання, опублікованих Національною адміністрацією безпеки дорожнього руху США, сказано, що проблема виникає лише в тому випадку, якщо водій покинув автомобіль після поїздки, а потім знову повернувся за кермо.

Американський регулятор стверджує, що без звукового сигналу водій може не знати, що його ремінь безпеки відстебнутий, що підвищує ризик травмування під час аварії.

Tesla планує розв’язувати цю проблему, надіславши оновлення програмного забезпечення на початку цього місяця. У документах компанія зазначає, що не знає про якісь ДТП чи травми через цю проблему. Візуальне нагадування про ремені безпеки все ще відображається.

Електромобілі Tesla досить часто потрапляють у халепу. Наприклад, у серпні з’явилося відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.