Twitter стане частково платним

Twitter протягом декількох років виношував план впровадження платних функцій

Платформа Twitter розглядає можливість додати платні послуги – таким чином компанія має намір знизити свою залежність від рекламних доходів.

Про це повідомляє Вloomberg з посиланням на джерела.

«Twitter протягом декількох років виношував план впровадження платних функцій, але по-справжньому актуальним він став лише на тлі пандемії, а також тиску з боку інвесторів, які очікують зростання фінансових показників компанії», – йдеться у повідомленні.

У Twitter кажуть, що так вони зможуть бути менш залежними від реклами – допоможе нове джерело доходів у вигляді платних підписок. Ця ідея порівнюється з «чайовими» – користувач буде платити людині, на якого він підписаний, щоб отримувати доступ до ексклюзивного контенту, прихованому від більшості.

Також опубліковано список функцій, які будуть платними:

– відключення реклами в стрічці;

– підписка на Tweetdeck – сервіс, що дозволяє налаштовувати свою новинну стрічку;

– можливість «Скасувати відправку»

– підписка на ексклюзивний контент;

– можливість завантажувати відео більшої тривалості або кращої якості;

– верифікація аккаунта для бізнесу;

– підписка на розширену аналітику;

– можливість вибрати колір профілю, стікери і хештеги.

Соціальна мережа давно роздумувала над введенням платних послуг. Так, у 2017 році з'явилася платна підписка. Її навіть тестували, але від повноцінного запровадження відмовилися.

Компанія Twitter у рамках боротьби з дезінформацією про новий коронавірус з березня минулого року видалила більше 8,4 тис. записів у однойменному сервісі мікроблогів.