  1. Головна
  2. Техно
  3. HiTech
рус
    HiTech

    Twitter стане частково платним

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Twitter стане частково платним - Twitter стане частково платним
    Twitter стане частково платним

    Twitter протягом декількох років виношував план впровадження платних функцій

    Платформа Twitter розглядає можливість додати платні послуги – таким чином компанія має намір знизити свою залежність від рекламних доходів.

    Про це повідомляє Вloomberg з посиланням на джерела.

    «Twitter протягом декількох років виношував план впровадження платних функцій, але по-справжньому актуальним він став лише на тлі пандемії, а також тиску з боку інвесторів, які очікують зростання фінансових показників компанії», – йдеться у повідомленні.

    У Twitter кажуть, що так вони зможуть бути менш залежними від реклами – допоможе нове джерело доходів у вигляді платних підписок. Ця ідея порівнюється з «чайовими» – користувач буде платити людині, на якого він підписаний, щоб отримувати доступ до ексклюзивного контенту, прихованому від більшості.

    Також опубліковано список функцій, які будуть платними:

    – відключення реклами в стрічці;

    – підписка на Tweetdeck – сервіс, що дозволяє налаштовувати свою новинну стрічку;

    – можливість «Скасувати відправку»

    – підписка на ексклюзивний контент;

    – можливість завантажувати відео більшої тривалості або кращої якості;

    – верифікація аккаунта для бізнесу;

    – підписка на розширену аналітику;

    – можливість вибрати колір профілю, стікери і хештеги.

    Соціальна мережа давно роздумувала над введенням платних послуг. Так, у 2017 році з'явилася платна підписка. Її навіть тестували, але від повноцінного запровадження відмовилися.

    Компанія Twitter у рамках боротьби з дезінформацією про новий коронавірус з березня минулого року видалила більше 8,4 тис. записів у однойменному сервісі мікроблогів.

    Теги: Twitter соціальні мережі послуги коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies