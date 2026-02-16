Європарламент обмежив використання штучного інтелекту на службових пристроях

Функції штучного інтелекту на корпоративних планшетах відключили після оцінки ІТ-відділу щодо можливого витоку даних

Європейський парламент відключив вбудовані функції штучного інтелекту на робочих пристроях посадовців через побоювання щодо кібербезпеки та захисту службової інформації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

Депутатам Європарламенту надіслали повідомлення про відключення функцій штучного інтелекту на корпоративних планшетах після того, як ІТ-відділ установи дійшов висновку, що наразі не може гарантувати безпечну обробку даних.

«Деякі з цих функцій використовують хмарні сервіси для виконання завдань, які можна було б виконувати локально, відправляючи дані за межі пристрою», – йдеться в електронному листі служби технічної підтримки e-MEP.

У техпідтримці також зазначили, що через швидкий розвиток інструментів штучного інтелекту та їхнє поширення на нові пристрої «повний обсяг даних, що передаються постачальникам послуг, все ще оцінюється». Саме тому, за словами фахівців, на перехідний період безпечніше залишити ці функції вимкненими.

«До повного з'ясування цього питання вважається безпечнішим залишити такі функції вимкненими», – наголосили у листі.

У пресслужбі Європарламенту підтвердили, що інституція постійно відстежує потенційні кіберзагрози та оперативно реагує на ризики. Там заявили, що організація «постійно стежить за загрозами кібербезпеці та швидко вживає необхідних заходів для їх запобігання».

