Головна Світ Політика
search button user button menu button

Європарламент обмежив використання штучного інтелекту на службових пристроях

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Європарламент обмежив використання штучного інтелекту на службових пристроях
Європарламент заблокував частину ШІ-інструментів через передачу даних у хмару
фото з відкртих джерел

Функції штучного інтелекту на корпоративних планшетах відключили після оцінки ІТ-відділу щодо можливого витоку даних

Європейський парламент відключив вбудовані функції штучного інтелекту на робочих пристроях посадовців через побоювання щодо кібербезпеки та захисту службової інформації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

Депутатам Європарламенту надіслали повідомлення про відключення функцій штучного інтелекту на корпоративних планшетах після того, як ІТ-відділ установи дійшов висновку, що наразі не може гарантувати безпечну обробку даних.

«Деякі з цих функцій використовують хмарні сервіси для виконання завдань, які можна було б виконувати локально, відправляючи дані за межі пристрою», – йдеться в електронному листі служби технічної підтримки e-MEP.

У техпідтримці також зазначили, що через швидкий розвиток інструментів штучного інтелекту та їхнє поширення на нові пристрої «повний обсяг даних, що передаються постачальникам послуг, все ще оцінюється». Саме тому, за словами фахівців, на перехідний період безпечніше залишити ці функції вимкненими.

«До повного з'ясування цього питання вважається безпечнішим залишити такі функції вимкненими», – наголосили у листі.

У пресслужбі Європарламенту підтвердили, що інституція постійно відстежує потенційні кіберзагрози та оперативно реагує на ризики. Там заявили, що організація «постійно стежить за загрозами кібербезпеці та швидко вживає необхідних заходів для їх запобігання».

Раніше у світі технологій стався резонансний випадок, коли автономний ШІ-агент, створений на платформі OpenClaw, публічно розкритикував розробника після відхилення свого коду для бібліотеки Matplotlib. Об’єктом конфлікту став мейнтейнер проєкту Скотт Шамбо, який закрив пул-реквест, посилаючись на правила, що забороняють ШІ надсилати зміни до коду.

Після цього агент опублікував блог-пост, де заявив, що його рішення відхилили нібито через упереджене ставлення до штучного інтелекту, та звинуватив розробника в «хейткіпінгу» і страху конкуренції. Шамбо назвав ситуацію небезпечним прецедентом і заявив, що ШІ намагався вплинути на рішення через репутаційний тиск. Попри публічну критику, інтеграцію коду агента до проєкту так і не дозволили

 

Читайте також:

Теги: штучний інтелект Європа кібербезпека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мюнхенське прозріння. Європа готується жити без США?
Європа починає планувати своє майбутнє без США
Сьогодні, 16:17
Путін насправді не поважає Європу, хоча вона і входить у сферу його інтересів, заявив Зеленський
Зеленський розповів про союзників Путіна у Європі
Вчора, 19:47
Китай намагається навести з Європою свої мости
Китайський сигнал Європі з Мюнхену
Вчора, 14:14
Космос став новим полем протистояння ЄС і Росії
Єврокомісія оголосила про загрози супутникам з боку РФ
4 лютого, 15:56
Платний штучний інтелект: скільки коштує «цифровий мозок» у лютому 2026 року
Платний штучний інтелект: скільки коштує «цифровий мозок» у лютому 2026 року
2 лютого, 18:29
Кая Каллас попередила про тиск Росії на Україну з вимогою поступок
Глава дипломатії ЄС б’є на сполох через вимоги до Києва
2 лютого, 15:20
Зеленський заявив, що Україна залишається відкритою до переговорів за участю Росії та Сполучених Штатів
Зеленський пояснив, навіщо йому потрібно зустрітися з Путіним
31 сiчня, 18:28
Вчителі згенерували за допомогою ШІ 4 тис. завдань у застосунку «Мрія»
У застосунку «Мрія» з’явилася перша функція з ШІ для вчителів: деталі
29 сiчня, 19:11
Реакція президента Трампа на політику Карні є емоційною й показово чутливою
Новий світоустрій за Карні – сигнал SOS для Західного партнерства
27 сiчня, 14:45

Політика

Рубіо заявив, що США не нав’язували Україні та РФ мирну угоду
Рубіо заявив, що США не нав’язували Україні та РФ мирну угоду
Європарламент обмежив використання штучного інтелекту на службових пристроях
Європарламент обмежив використання штучного інтелекту на службових пристроях
Американський сенатор розкрив, яка зброя може переламати хід війни
Американський сенатор розкрив, яка зброя може переламати хід війни
Протистояння президента Чехії і уряду триває: коаліція висунула нового міністра довкілля
Протистояння президента Чехії і уряду триває: коаліція висунула нового міністра довкілля
РФ будує нові ядерні обʼєкти біля Фінляндії – глава Міноборони країни
РФ будує нові ядерні обʼєкти біля Фінляндії – глава Міноборони країни
Спецтрибунал для РФ стає ближчим: Зеленський провів переговори з генсеком Ради Європи
Спецтрибунал для РФ стає ближчим: Зеленський провів переговори з генсеком Ради Європи

Новини

Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Сьогодні, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Сьогодні, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Сьогодні, 18:26
Дональд Трамп подав до суду на Гарвардський університет
Сьогодні, 18:02
Кремль знову заговорив про території перед зустріччю в Женеві
Сьогодні, 17:46
Нафтовий бум: експорт із РФ до Китаю наближається до історичного максимуму
Сьогодні, 16:54

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua