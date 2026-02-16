Головна Скотч Життя
Сценарист «Дедпула» заявив про загрозу для кіноіндустрії після ШІ-відео з Крузом і Піттом

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Резонанс викликало, зокрема, відео, де цифрові копії акторів Том Круз і Бред Пітт зображені у бійці на даху
скриншот з відео

Новий інструмент за короткий час спричинив хвилю створення роликів, які відтворюють сцени з відомих фільмів і серіалів

Сценарист фільмів про «Дедпула» Ретт Різ висловив занепокоєння через стрімкий розвиток генеративного відео зі штучним інтелектом після появи нового інструмента Seedance 2.0 від компанії ByteDance, пише «Главком».

«Ймовірно, для нас усе скінчено. Дуже скоро одна людина зможе створювати фільми, які не відрізнятимуться від продукції Голлівуду», – заявив він, коментуючи вірусні ролики, створені за допомогою ШІ.

Резонанс викликало, зокрема, відео, де цифрові копії акторів Том Круз і Бред Пітт зображені у бійці на даху. Кліп швидко поширився в мережі та став одним із прикладів можливостей нової технології.

На тлі цього Motion Picture Association, до якої входять провідні американські кіностудії, звинуватила ByteDance у масовому порушенні авторських прав. В організації заявили, що інструмент використовує фрагменти фільмів, серіалів та образи відомих акторів без належних дозволів.

У ByteDance відповіли, що тестують технологію та вже тимчасово обмежили можливість використання зображень реальних людей, наголосивши на серйозному ставленні до питань інтелектуальної власності.

Seedance 2.0 за короткий час спричинив хвилю створення роликів, які відтворюють сцени з відомих фільмів і серіалів. 

До слова, акторка Аніла Біша подала до суду на уряд Албанії за те, що її обличчя та голос використали для створення віртуальної міністерки Діелли. Жінка не давала дозволу на використання її особистості в цих цілях.

Теги: штучний інтелект Бред Пітт Том Круз технології

