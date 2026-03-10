Британські письменники звинуватили розробників штучного інтелекту: причина

Йдеться про використання книг для навчання мовних моделей

У Великій Британії тисячі письменників виступили проти використання їхніх творів для навчання систем штучного інтелекту без згоди та без виплати винагороди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Guardian.

За даними видання, близько 10 тисяч авторів, серед яких лауреати престижних літературних премій та автори світових бестселерів, об’єдналися для незвичної акції протесту. Вони випустили книгу під назвою «Don’t Steal This Book» («Не крадіть цю книгу»). У ній немає жодного тексту – лише список імен письменників, які підтримали ініціативу.

Організатор акції, композитор та активіст у сфері авторських прав Ед Ньютон-Рекс заявив, що сучасна індустрія штучного інтелекту створюється на основі чужої творчої праці. «Це не злочин без жертв. Генеративний штучний інтелект конкурує з людьми, на чиїх роботах він навчався, позбавляючи їх засобів до існування. Уряд має захистити британських креативників», – наголосив він.

На зворотному боці обкладинки книги розміщено звернення до влади Великої Британії. «Уряд Великої Британії не повинен легалізувати крадіжку книг на користь компаній, що займаються штучним інтелектом», – йдеться у тексті.

До 18 березня британські міністри мають представити звіт про вплив реформи, а також оновити інформацію щодо консультацій про правове регулювання цієї сфери.

До слова, ера роботів на виробництві офіційно перейшла з наукової фантастики в операційні звіти. На заводі BMW у Сполучених Штатах Америки завершився масштабний етап випробувань гуманоїдів Figure 02, які працювали на рівні з людьми – за чітким графіком та з реальними виробничими планами. Тепер такі випробування роботі буде перенесено на заводу у Німеччині.

Раніше у світі технологій стався безпрецедентний випадок: ШІ-агент, створений на платформі OpenClaw, влаштував публічний скандал після того, як його код не прийняли до популярної бібліотеки Matplotlib. Бот не обмежився технічними аргументами, а перейшов на особисті звинувачення, звинувативши мейнтейнера проєкту в «страху перед конкуренцією».