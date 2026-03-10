Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Британські письменники звинуватили розробників штучного інтелекту: причина

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
На Лондонському книжковому ярмарку роздають книгу «Don’t Steal This Book», у якій замість тексту – лише список письменників
фото: The Guardian

Йдеться про використання книг для навчання мовних моделей

У Великій Британії тисячі письменників виступили проти використання їхніх творів для навчання систем штучного інтелекту без згоди та без виплати винагороди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Guardian.

За даними видання, близько 10 тисяч авторів, серед яких лауреати престижних літературних премій та автори світових бестселерів, об’єдналися для незвичної акції протесту. Вони випустили книгу під назвою «Don’t Steal This Book» («Не крадіть цю книгу»). У ній немає жодного тексту – лише список імен письменників, які підтримали ініціативу.

Організатор акції, композитор та активіст у сфері авторських прав Ед Ньютон-Рекс заявив, що сучасна індустрія штучного інтелекту створюється на основі чужої творчої праці. «Це не злочин без жертв. Генеративний штучний інтелект конкурує з людьми, на чиїх роботах він навчався, позбавляючи їх засобів до існування. Уряд має захистити британських креативників», – наголосив він.

На зворотному боці обкладинки книги розміщено звернення до влади Великої Британії. «Уряд Великої Британії не повинен легалізувати крадіжку книг на користь компаній, що займаються штучним інтелектом», – йдеться у тексті.

До 18 березня британські міністри мають представити звіт про вплив реформи, а також оновити інформацію щодо консультацій про правове регулювання цієї сфери.

До слова, ера роботів на виробництві офіційно перейшла з наукової фантастики в операційні звіти. На заводі BMW у Сполучених Штатах Америки завершився масштабний етап випробувань гуманоїдів Figure 02, які працювали на рівні з людьми – за чітким графіком та з реальними виробничими планами. Тепер такі випробування роботі буде перенесено на заводу у Німеччині.

Раніше у світі технологій стався безпрецедентний випадок: ШІ-агент, створений на платформі OpenClaw, влаштував публічний скандал після того, як його код не прийняли до популярної бібліотеки Matplotlib. Бот не обмежився технічними аргументами, а перейшов на особисті звинувачення, звинувативши мейнтейнера проєкту в «страху перед конкуренцією».

Читайте також:

Теги: книги Велика Британія штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий фільм про принцесу Діану має вийти на Netflix
Принци Вільям та Гаррі посварилися через фільм про принцесу Діану: деталі конфлікту
19 лютого, 18:10
Король Британії наголошує на дотриманні закону всіма членами монаршої родини
Король Британії відмовився покривати брата і став на бік правоохоронців
19 лютого, 15:56
Ray-Ban від Meta записували інтимні відео користувачів
Окуляри Ray-Ban від Meta записували інтимні відео користувачів: усі деталі скандалу
6 березня, 08:37
У різних країнах світу відбулися різноманітні заходи в підтримку України
Четверта річниця вторгнення. Як світ підтримує Україну: фоторепортаж із різних міст
24 лютого, 17:21
Підприємство виготовлятиме безпілотні літальні апарати
У Британії починає працювати перший український оборонний завод
25 лютого, 14:12
Зазвичай США і Велика Британія діють як тісні союзники у військових питаннях
США приховали від Британії деталі атаки на Іран
5 березня, 09:59
Схожість між Кейт Міддлтон та принцесою Діано можна побачити в їхньому ставленні до людей
Кейт Міддлтон повторила образ покійної принцеси Діани (фото)
6 березня, 21:28
Трамп розкритикував Велику Британію через Іран
Трамп розкритикував Велику Британію через Іран
8 березня, 03:27
Адміністрація Дональда Трампа незаконно визнала компанію Anthropic загрозою для нацбезпеки США
Провідний розробник штучного інтелекту подав позов проти адміністрації Трампа
Сьогодні, 15:47

Життя

Британські письменники звинуватили розробників штучного інтелекту: причина
Британські письменники звинуватили розробників штучного інтелекту: причина
Зеленська вперше за довгий час показалася на заході з чоловіком (фото)
Зеленська вперше за довгий час показалася на заході з чоловіком (фото)
Король Чарльз ІІІ готується добровільно передати корону принцу Вільяму – ЗМІ
Король Чарльз ІІІ готується добровільно передати корону принцу Вільяму – ЗМІ
Мовознавець Авраменко відповів на чутки про втечу з України
Мовознавець Авраменко відповів на чутки про втечу з України
Нардепа Мазурашу покусали собаки під час пробіжки (фото)
Нардепа Мазурашу покусали собаки під час пробіжки (фото)
Ветеран, який втратив обидві руки, малює протезами картини (фото)
Ветеран, який втратив обидві руки, малює протезами картини (фото)

Новини

Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Сьогодні, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Сьогодні, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Сьогодні, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua