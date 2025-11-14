Головна Техно HiTech
Компанія Безоса успішно запустила ракету з супутниками на Марс

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ракета New Glenn компанії Blue Origin здійснила свій перший політ для платних клієнтів, успішно вивівши два супутники на орбіту Марса
фото: Reuters

Основне завдання місії – розгортання двох супутників NASA, що мають вивчати вплив сонячного вітру на Марс

Ракета New Glenn компанії Blue Origin здійснила свій перший політ для платних клієнтів, успішно вивівши два супутники на орбіту Марса в рамках місії NASA EscaPADE. Це стала перша наукова місія компанії, що мала важливе значення для подальшого розвитку Blue Origin як гравця на ринку запусків ракет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Запуск ракети відбувся з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. Ракета, висотою 32 поверхи, успішно піднялася в небо, а її перший ступінь, після відокремлення, безпечно приземлився на баржу в Атлантичному океані, що стало важливим досягненням для Blue Origin.

Основне завдання місії – розгортання двох супутників NASA, що мають вивчати вплив сонячного вітру на Марс та його атмосферу. Супутники, названі «Синій» та «Золотий», мають досягти Марса у 2027 році і здійснити 11-місячне дослідження взаємодії сонячних вітрів з марсіанським магнітним полем.

Цей запуск став ключовою віхою для Blue Origin, яка раніше здобула популярність завдяки космічному туризму, але тепер активно розширює свої можливості у сфері наукових місій і співпраці з NASA. Місія EscaPADE є першим науковим корисним вантажем, доставленим компанією в космос для NASA.

Новий політ також підкреслює амбіції Blue Origin у конкурентній боротьбі з SpaceX Ілона Маска. Ракета New Glenn, створена для виведення вантажів на орбіту, має значну потужність і вантажопідйомність, що дозволяє компанії конкурувати з іншими великими гравцями на ринку запусків ракет.

Нагадаємо, минулого місяця американська компанія SpaceX успішно запустила в космос ракету-носій із прототипом найбільшого в історії космічного корабля Starship.

