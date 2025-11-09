«Хай кожна сльоза віділлється кулею». Мер Дніпра Філатов звернувся із проханням до Мадяра

Мадяр пообіцяв втілити задум Філатова

Мер Дніпра Борис Філатов звернувся із проханням до командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Мадяра Бровді. Як інформує «Главком», скріншот переписки Філатов оприлюднив у соцмережі.

«Друже Мадяр. Якщо можна, помстись за Дніпро», – написав Філатов. На це військовий відповів: «Бажаю здоров’я. Помстимося».

«Поговорили. Дуже стисло. Бо зайвих слів не потрібно. «Не словом, а ділом». Хай кожна сльоза віділлється кулею», – прокоментував свій діалог із Мадяром мер Дніпра.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки на Дніпро загинули три людини, 12 осіб постраждали, серед них – двоє дітей. Ворожий удар зруйнував квартири з 4-го по 6-й поверхи в багатоповерхівці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки нічної масованої атаки Росії по території України. Головний удар припав на Дніпро, де ракета влучила в житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Як повідомляє Зеленський, російські терористи випустили понад 450 ударних дронів та 45 ракет різних типів по Україні.