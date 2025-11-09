Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Хай кожна сльоза віділлється кулею». Мер Дніпра Філатов звернувся із проханням до Мадяра

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
«Хай кожна сльоза віділлється кулею». Мер Дніпра Філатов звернувся із проханням до Мадяра
Мадяр пообіцяв виконати прохання Філатова
фото з відкритих джерел

Мадяр пообіцяв втілити задум Філатова

Мер Дніпра Борис Філатов звернувся із проханням до командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Мадяра Бровді. Як інформує «Главком», скріншот переписки Філатов оприлюднив у соцмережі.

«Друже Мадяр. Якщо можна, помстись за Дніпро», – написав Філатов. На це військовий відповів: «Бажаю здоров’я. Помстимося».

«Хай кожна сльоза віділлється кулею». Мер Дніпра Філатов звернувся із проханням до Мадяра фото 1

«Поговорили. Дуже стисло. Бо зайвих слів не потрібно. «Не словом, а ділом». Хай кожна сльоза віділлється кулею», – прокоментував свій діалог із Мадяром мер Дніпра.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки на Дніпро загинули три людини, 12 осіб постраждали, серед них – двоє дітей. Ворожий удар зруйнував квартири з 4-го по 6-й поверхи в багатоповерхівці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки нічної масованої атаки Росії по території України. Головний удар припав на Дніпро, де ракета влучила в житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Як повідомляє Зеленський, російські терористи випустили понад 450 ударних дронів та 45 ракет різних типів по Україні.

Читайте також:

Теги: Роберт Бровді ракета будинок Дніпро Борис Філатов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

КАБ – це керована авіаційна бомба, яку Росія активно застосовує під час повномасштабної війни проти України
Реактивні КАБи стануть проблемою: що робити зараз?
21 жовтня, 19:45
Tomahawk («Томагавк») – багатоцільова високоточна дозвукова крилата ракета великої дальності
США визначились з кількістю Tomahawk для України
14 жовтня, 13:30
Родина з Києва загинула під ударом дрона у Погребах
Під Києвом загинула мати з дітьми, які втекли зі столиці, рятуючись від обстрілів
22 жовтня, 14:07
Радослав Сікорський (крайній зправа) розпочав візит в Україну з вшанування пам’яті загиблих внаслідок обстрілу РФ у Лапаївці
На Львівщину прибув міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (фото)
10 жовтня, 13:28
Випробування крилатої ракети з ядерною енергетичною установкою «Буревісник» відбулося 21 жовтня
Норвезька розвідка повідомила, звідки Росія запустила ракету «Буревісник»
27 жовтня, 19:38
Скульптуру розмістили на фасаді видавництва «Смолоскип»
У Києві на Подолі з’явилася нова мініскульптура «Сила слова»
29 жовтня, 17:56
Маск анонсував продажі Tesla Tiny House
Ілон Маск починає продажі автономних будинків
3 листопада, 10:56
РФ вдарила по Дніпру: є поранені, пошкоджена чотириповерхівка
РФ вдарила по Дніпру: є поранені, пошкоджена чотириповерхівка
6 листопада, 19:07
Окрім Покровська, окупанти намагаються атакувати позиції ЗСУ в районі Мирнограда
У Покровську тривають важкі бої, штурмові групи ЗСУ зачищають будинок за будинком
Вчора, 20:48

Події в Україні

Сирський майже весь час перебуває під Покровськом: яка ситуація в місті
Сирський майже весь час перебуває під Покровськом: яка ситуація в місті
«Хай кожна сльоза віділлється кулею». Мер Дніпра Філатов звернувся із проханням до Мадяра
«Хай кожна сльоза віділлється кулею». Мер Дніпра Філатов звернувся із проханням до Мадяра
Росіяни збільшили ударну силу, використовують більше балістики – Зеленський
Росіяни збільшили ударну силу, використовують більше балістики – Зеленський
У Чернігові померла найстарша породілля України
У Чернігові померла найстарша породілля України
Хмельницька та Рівненська АЕС знизили виробництво електрики після удару РФ
Хмельницька та Рівненська АЕС знизили виробництво електрики після удару РФ
Командир назвав дві категорії військових, які найчастіше йдуть у СЗЧ
Командир назвав дві категорії військових, які найчастіше йдуть у СЗЧ

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Сьогодні, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
Вчора, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
Вчора, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua