США засвітили прототип новітньої ядерної ракети

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
B-52 помічено з крилатою ракетою-невидимкою нового покоління ВПС США
фото: Ryan Watamura

Бомбардувальник B-52H зафіксовано з AGM-181А LRSO

У США фотографам двічі вдалося зафіксувати стратегічний бомбардувальник B-52H Stratofortress, що ніс прототип новітньої ядерної крилатої ракети AGM-181А Long-Range Standoff (LRSO). Це рідкісний випадок публічної демонстрації одного з найзасекреченіших проєктів модернізації американського ядерного арсеналу. Про цей інцидент повідомляє видання The Aviationist, пише «Главком».

Бомбардувальник був помічений під час польоту на невеликій висоті над Каліфорнією. На одному із зовнішніх пілонів літака була встановлена, як стверджується, нова ракета. На нижній частині крил B-52H були помітні помаранчеві смуги – маркування, яке використовується під час випробувальних польотів.

Ракету-носій AGM-181 LRSO дуже гарно видно на фото
Ракету-носій AGM-181 LRSO дуже гарно видно на фото
фото: theaviationist.com

Defense News, посилаючись на експертів, вважає, що демонстрація прототипу LRSO не була випадковою. Видання припускає, що це був продуманий демонстраційний крок Пентагону. 

Ядерна крилата ракета розроблена компанією Raytheon. Вона має замінити застарілу AGM-86B. Призначена для оснащення стратегічних бомбардувальників B-52H Stratofortress та новітніх B-21 Raider.

AGM-181 здатна непомітно обминати радари супротивника. Вона летить на дозвуковій швидкості, огинаючи рельєф місцевості, щоб уникнути виявлення. Ракета може нести боєголовку W80-4 зі змінною потужністю від 5 до 150 кілотонн (це до десяти разів потужніше, ніж у бомби, скинутої на Хіросіму). Дальність польоту ракети оцінюється у 2400 км.

До слова, президент США Дональд Трамп після нещодавньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським натякнув, що наразі не планує передавати Києву крилаті ракети Tomahawk. Водночас, питання постачання цієї зброї остаточно не закрите

