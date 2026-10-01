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Корабель SpaceX може встановити рекорд: астронавти вирушать на станцію 1 жовтня

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Корабель SpaceX може встановити рекорд: астронавти вирушать на станцію 1 жовтня
Космічний корабель Dragon має доставити чотирьох астронавтів місії Crew-13 на Міжнародну космічну станцію
фото: з відкритих джерел

Космічний корабель Dragon із чотирма астронавтами має подолати шлях від Землі до орбітальної станції приблизно за 7 годин 50 хвилин

NASA та SpaceX готують запуск місії Crew-13 до Міжнародної космічної станції. Старт ракети Falcon 9 із кораблем Dragon запланований на 1 жовтня о 18:10 за київським часом із космодрому на мисі Канаверал у Флориді. Про це розповідає «Главком» із посиланням на NASA.

Політ триватиме менше восьми годин

Після старту Dragon має здійснити зближення з Міжнародною космічною станцією та пристикуватися до переднього порту модуля Harmony. Стикування заплановане приблизно на 19:00 за східним часом США, тобто на 2:00 2 жовтня за Києвом.

За планом переліт від запуску до стикування триватиме близько 7 годин 50 хвилин. NASA зазначає, що це може стати найшвидшим польотом американського космічного корабля до станції в історії.

Хто полетить на станцію

На борту Dragon перебуватимуть четверо членів екіпажу Crew-13: астронавти NASA Джессіка Воткінс і Люк Делані, астронавт Канадського космічного агентства Джошуа Кутрик та космонавт «Роскосмосу» Сергій Тетерятников.

Для Воткінс це буде другий космічний політ. Вона стане першою астронавткою NASA, яка двічі вирушить на Міжнародну космічну станцію на кораблі SpaceX Dragon. Для Делані, Кутрика і Тетерятникова це буде перший космічний політ.

Що робитиме екіпаж
Після прибуття Crew-13 приєднається до екіпажу 75-ї експедиції на станції. Астронавти працюватимуть над науковими експериментами та дослідженнями, зокрема пов'язаними зі здоров'ям людини під час тривалого перебування в космосі.

NASA також планує дослідження, які можуть допомогти вивченню серцево-судинних захворювань і хвороби Паркінсона, а також експерименти з вирощування рослин у космосі. Отримані результати мають бути корисними для майбутніх тривалих польотів до Місяця і Марса.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав про експеримент Google у космосі: компанія планує відправити на орбіту супутник із власними ШІ-чипами. Його має запустити SpaceX у межах місії Transporter-18.

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Теги: космонавти космос NASA SpaceX

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