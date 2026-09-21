SpaceX отримала дозвіл на міжнародний запуск Starlink Mobile: коли запрацює сервіс

Супутниковий зв'язок має розширити можливості смартфонів там, де немає наземної мережі

Федеральна комісія зі зв'язку США дозволила SpaceX надавати міжнародні телекомунікаційні послуги, необхідні для розвитку Starlink Mobile. Документ дає компанії змогу обслуговувати трафік за кордоном, але конкретної дати глобального запуску сервісу поки не оголошено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення американського регулятора FCC.

Що дозволив американський регулятор

17 вересня Федеральна комісія зі зв'язку США схвалила заявку SpaceX на міжнародні телекомунікаційні послуги – так звані глобальні дозволи на роботу із закордонним трафіком та перепродаж послуг зв'язку. У документах прямо зазначено, що дозвіл потрібен саме для підтримки Starlink Mobile – технології, яка перетворює супутники на своєрідні мобільні вежі в космосі: смартфон у зоні без наземного покриття зможе підключатися до супутника напряму.

Утім дозвіл FCC не означає автоматичного запуску сервісу в усіх країнах світу. Для роботи на конкретному ринку компанії потрібні місцеві дозволи, доступ до радіочастотного ресурсу та угоди з мобільними операторами – фінансовий директор SpaceX Брет Джонсен раніше пояснював, що за кордоном компанія, ймовірно, пройде той самий шлях, що і зі звичайним Starlink. Тому відповіді на питання, коли Starlink Mobile стане доступним по всьому світу, наразі немає.

Що отримає користувач

Ідея Starlink Mobile – доповнити звичайні мобільні мережі там, де вони не працюють: у віддалених районах, після пошкодження інфраструктури або в місцях, де будівництво базових станцій ускладнене. Залежно від країни й оператора вже тестуються обмін текстовими повідомленнями, передавання даних через окремі застосунки, навігація, роумінг і голосовий зв'язок.

У Європі перші домовленості вже підписані – зокрема з угорською 4iG Group, яка покриватиме Угорщину та Балкани. Наступний великий крок – зростання швидкості: японська KDDI уклала зі SpaceX угоду щодо супутників Starlink Mobile V2, які мають забезпечити високошвидкісний інтернет і звичайні голосові дзвінки на телефонах поза зоною покриття вже до кінця 2027 року.

Що це означає для України

«Київстар» у партнерстві зі SpaceX вже запустив супутниковий зв'язок для смартфонів, а в червні 2026 року розширив його до режиму Light Data – абоненти в зоні без покриття можуть користуватися Viber, WhatsApp і Google Maps просто неба на сумісних Android-смартфонах із 4G LTE. За перші пів року сервісом скористалися 6 млн абонентів, які надіслали понад 10 млн екстрених SMS – понад 6 млн із них припали лише на січень–лютий 2026-го, у розпал блекаутів. Для iPhone технологію обіцяють запустити до кінця третього кварталу 2026-го, а найближчим часом через супутник мають запрацювати «Дія», банківські застосунки та сповіщення про повітряну тривогу.

Для України технологія особливо актуальна через пошкодження мобільної інфраструктури й перебої зі світлом: якщо базові станції не працюють, супутниковий канал лишає змогу передати повідомлення, скористатися навігацією чи отримати доступ до окремих сервісів. Водночас нинішній Starlink Direct to Cell – це лише перший крок: повноцінний Starlink Mobile наступного покоління має суттєво збільшити пропускну здатність і розширити перелік послуг.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року «Київстар» запустив в Україні Starlink Direct to Cell – на першому етапі абоненти отримали змогу надсилати SMS через супутник за відсутності наземного покриття. Детальніше про запуск технології «Главком» писав у матеріалі «Київстар» запустив технологію супутникового зв'язку Starlink по всій Україні.