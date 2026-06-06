Meta запустила у Facebook ШІ-асистента для блогерів

Новий помічник аналізує аудиторію, підказує теми і генерує ідеї – щоб автори не виходили за межі екосистеми Meta

Компанія Meta оголосила про запуск персонального ШІ-помічника для авторів контенту у Facebook, а також суттєво розширила можливості автоматичного перекладу відео Reels. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву компанії Meta.

Що вміє новий асистент

Новий інструмент звільняє блогерів від необхідності самостійно розбиратися у складних панелях статистики – замість цього можна просто поставити запитання у чаті й отримати персональні рекомендації.

Асистент вміє:

підказати оптимальний час для публікації та головні теми, які обговорює аудиторія;

відстежувати зміни у структурі підписників і пропонувати кроки для збільшення охоплень;

моніторити актуальні культурні події та популярні аудіодоріжки, генеруючи готові ідеї для нових публікацій.

На першому етапі функція доступна для обмеженого кола авторів у США, Канаді та Індії – з подальшим розширенням географії. Фактично Meta пропонує блогерам альтернативу стороннім сервісам на кшталт ChatGPT, не виходячи за межі власної екосистеми.

Переклад відео: нові мови і збереження голосу

Одночасно Meta розширила перелік мов для автоматичного ШІ-перекладу коротких роликів Reels – додано арабську, французьку, тайську, в'єтнамську та індонезійську. Української мови серед підтримуваних поки немає.

Головна особливість технології – під час дубляжу система повністю зберігає оригінальний голос і інтонацію автора. Щоб переклад виглядав природно, розробники впровадили функцію синхронізації губ (lip-sync): міміка блогера автоматично підлаштовується під звукову доріжку іншої мови. За даними компанії, понад 500 млн користувачів Facebook щотижня переглядають відео з ШІ-перекладом.

Нагадаємо, раніше Meta випустила автономний ШІ-додаток – конкурент ChatGPT із голосовим помічником і стрічкою соціальних мереж. Тоді Цукерберг описав його як «особистий ШІ» для щоденних завдань.