Microsoft закриє Skype: названо дату

Користувачів Skype закликають перейти на Microsoft Teams

Компанія Microsoft остаточно припинить роботу сервісу Skype для дзвінків та обміну повідомленнями в травні 2025 року. Користувачів закликають перейти на платформу Microsoft Teams. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на портал Xda.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на порталі, остання версія Skype для Windows містить повідомлення: «З травня Skype більше не буде доступний. Продовжуйте дзвінки та переписку у Teams».

Skype був запущений у 2003 році і багато років залишався найпопулярнішим сервісом для обміну повідомленнями. У 2011 році компанія Microsoft придбала Skype, після чого неодноразово оновлювала та адаптувала його, намагаючись інтегрувати з іншими своїми продуктами.

У 2017 році компанія Microsoft презентувала Teams – платформу для спільної роботи, побудовану на основі технологій Skype, як конкурент Slack. Відтоді компанія активно підтримувала розвиток Teams, а в 2019 році ліквідувала Skype for Business.

До слова, корпорація Microsoft істотно підвищив вартість підписки продуктів хмарного пакета Office (Word, Excel, PowerPoint тощо). Сімейна передплата на Microsoft 365 здорожчала на 30% – до $130 на рік, а версія для приватних осіб – на 43%, до $100.

Також повідомлялося, що корпорація Microsoft веде переговори про придбання китайської платформи TikTok. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.