На виробництво літаків та протезів чекають глобальні зміни? Науковці презентували новий сплав

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
На виробництво літаків та протезів чекають глобальні зміни? Науковці презентували новий сплав
Команда науковців створила новий міцний титан
фото:RMIT

Команда науковців досягла прориву, який усуває ключові перешкоди для широкого впровадження титану, надрукованого за допомогою 3D-друку

Інженери Королівського Мельбурнського технологічного інституту (RMIT) здійснили прорив, розробивши новий титановий сплав для 3D-друку, який значно міцніший та приблизно на 30% дешевший за чинний промисловий стандарт. Ця інновація може суттєво вплинути на аерокосмічну та медичну галузі. Про це пише «Главком» із посиланням на Interesting Engineering.

Ключ до успіху – у відмові від дорогого елементу ванадію. Замінивши його більш доступними та дешевими матеріалами, команда дослідників подолала дві головні перешкоди для широкого впровадження 3D-друку. «Ми змогли не лише створити титановий сплав з однорідною структурою, але й знизити витрати, зробивши його міцнішим і пластичнішим», – заявив Раян Брук, провідний автор дослідження.

Тестування показало, що новий матеріал має покращені показники міцності порівняно зі стандартним 3D-друкованим титаном. Важливо, що його унікальна структура дозволяє уникнути утворення стовпчастих мікроструктур, які є поширеною проблемою для металів, виготовлених за допомогою 3D-друку. За словами Брука, замість незначних покращень, команда зробила «повний стрибок уперед».

Новий сплав приблизно на третину дешевший у виробництві, ніж поширені титанові сплави, такі як Ti-6Al-4V. 

Замінивши дедалі дорожчий елемент ванадій більш доступними та дешевшими матеріалами, команда досягла прориву, який усуває ключові перешкоди для широкого впровадження титану, надрукованого за допомогою 3D-друку.

«Сплав, розроблений командою, хоча й не представлений у дослідженні з комерційних причин, на 29% дешевший у виробництві, ніж стандартний титан», – зазначили дослідники у пресрелізі.

Нова розробка є надзвичайно перспективною для виробництва літаків, космічних апаратів та медичних імплантів. Університет вже подав тимчасову заявку на патент і наразі шукає партнерів для впровадження своєї розробки у виробництво.

Раніше учені зробили попередження, що в майбутньому люди можуть залишитися без волосся і навіть втратити чотири частини тіла через сучасний спосіб життя.

