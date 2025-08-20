На виробництво літаків та протезів чекають глобальні зміни? Науковці презентували новий сплав

Команда науковців досягла прориву, який усуває ключові перешкоди для широкого впровадження титану, надрукованого за допомогою 3D-друку

Інженери Королівського Мельбурнського технологічного інституту (RMIT) здійснили прорив, розробивши новий титановий сплав для 3D-друку, який значно міцніший та приблизно на 30% дешевший за чинний промисловий стандарт. Ця інновація може суттєво вплинути на аерокосмічну та медичну галузі. Про це пише «Главком» із посиланням на Interesting Engineering.

Ключ до успіху – у відмові від дорогого елементу ванадію. Замінивши його більш доступними та дешевими матеріалами, команда дослідників подолала дві головні перешкоди для широкого впровадження 3D-друку. «Ми змогли не лише створити титановий сплав з однорідною структурою, але й знизити витрати, зробивши його міцнішим і пластичнішим», – заявив Раян Брук, провідний автор дослідження.

Тестування показало, що новий матеріал має покращені показники міцності порівняно зі стандартним 3D-друкованим титаном. Важливо, що його унікальна структура дозволяє уникнути утворення стовпчастих мікроструктур, які є поширеною проблемою для металів, виготовлених за допомогою 3D-друку. За словами Брука, замість незначних покращень, команда зробила «повний стрибок уперед».

Новий сплав приблизно на третину дешевший у виробництві, ніж поширені титанові сплави, такі як Ti-6Al-4V.

Замінивши дедалі дорожчий елемент ванадій більш доступними та дешевшими матеріалами, команда досягла прориву, який усуває ключові перешкоди для широкого впровадження титану, надрукованого за допомогою 3D-друку.

«Сплав, розроблений командою, хоча й не представлений у дослідженні з комерційних причин, на 29% дешевший у виробництві, ніж стандартний титан», – зазначили дослідники у пресрелізі.

Нова розробка є надзвичайно перспективною для виробництва літаків, космічних апаратів та медичних імплантів. Університет вже подав тимчасову заявку на патент і наразі шукає партнерів для впровадження своєї розробки у виробництво.

Раніше учені зробили попередження, що в майбутньому люди можуть залишитися без волосся і навіть втратити чотири частини тіла через сучасний спосіб життя.