Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Цього літа в Україні майже немає колорадського жука: пояснення науковця

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Цього літа в Україні майже немає колорадського жука: пояснення науковця
Картопля є найулюбленішою «стравою» колорадських жуків
фото з відкритих джерел

Колорадський жук, завезений в Україну, відомий високою здатністю до адаптації

Колорадський жук, відомий своєю здатністю завдавати значної шкоди посівам картоплі, цього року став майже непомітним. Ця ситуація викликала здивування в багатьох українців, адже зазвичай цей шкідник створює багато проблем. Ентомолог Національного природного парку «Тузлівські лимани» Євгеній Халаїм розповів, чому так відбувається, інформує «Главком».

Пристосування до хімічних препаратів

Колорадський жук, завезений в Україну, показав високу здатність до адаптації. За словами Євгенія Халаїма, жуки швидко пристосовуються до інсектицидів. Коли застосовується новий хімічний препарат, більшість жуків гине, але невелика частина виживає завдяки генам, що дозволяють їм переносити хімікат. Ці особини передають гени стійкості своєму потомству, і через кілька років ціла популяція стає несприйнятливою до цього препарату. Тому доводиться постійно змінювати хімічні засоби боротьби.

Мало природних ворогів

Крім високої здатності до адаптації, колорадський жук має мало природних ворогів. Ентомолог пояснив, що його можуть поїдати лише деякі види, як-от сіра жаба (ропуха). Деякі птахи іноді вживають в їжу личинок. Дорослий жук виробляє гірку речовину, яка робить його неприємним на смак, тому птахи не цікавляться колорадами. Спроби біологічної боротьби з жуком, зокрема завезення клопа з Північної Америки, не мали значного успіху, оскільки його чисельність в Україні залишається невисокою.

Чому ж жука майже немає?

Цього року ситуація кардинально змінилася. Євгеній Халаїм вважає, що основними причинами є погодні умови та зменшення площ посадки картоплі.

Спека та посуха. Цьогорічна спека та посуха негативно вплинули на популяцію жука. Можливо, вони не вижили або ж залишилися в землі, очікуючи сприятливіших умов. Ентомолог припускає, що жуки можуть з'явитися пізніше, коли спека спаде і з'явиться волога.

Зменшення посівів. Ще одним чинником є те, що люди посадили менше картоплі, яка є основною їжею для колорадського жука. Хоча жук може харчуватися й іншими пасльоновими (помідори, баклажани, перець) і навіть іншими рослинами в крайньому разі, картопля залишається його улюбленою «стравою».

Нагадаємо, український сорт картоплі «Щедрик» здатний відлякати будь-якого колорадського жука.  У його генеалогії п'ять диких видів картоплі. З пасльонових колорадський жук найбільше любить баклажани. Потім ідуть помідори, картопля, в останню чергу – перець, коли вже нічого не залишилося. Так ось, жук буде їсти «Щедрик» від повної безвиході, коли вже навіть перцю не лишилося.

Як повідомлялося, в Інституті картоплярства Національної академії аграрних наук України вивели два сорти картоплі для дієтичного харчування та підвищення імунітету – «Солоха», з синьо-фіолетовим кольором м'якоті, та «Хортиця» – з червоним.

Теги: спека Україна птахи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фронт – найголовніше
Фронт – найголовніше. Не втримаємо його, не буде сенсу говорити про корупцію
26 липня, 23:00
Загальна чисельність військ (сил) противника, розгорнутих на Покровському напрямку, оцінюється приблизно в 110-112 тисяч «тушок»
Битва за Покровськ. Огляд фронту
28 липня, 15:11
Що буде, якщо переговори проваляться?
Єдина причина, чому Путін може погодитися на пропозиції Трампа
9 серпня, 11:31
29 липня – День Сил спеціальних операцій ЗСУ
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 липня, 00:01
Тепліше повітря почне надходити вже в неділю
Греція готується до аномальної спеки: названо дату
18 липня, 22:00
Угоди були укладені 19 грудня 2024 року та 16 липня 2025 року
Швейцарські юристи допоможуть Україні повернути кошти за неякісні та непоставлені боєприпаси
22 липня, 09:38
Другий день протесту у Києві. 23 липня 2025 року
Пропагандисти РФ поширюють фейкове фото з акції у Києві
24 липня, 09:20
Сьогодні українські кавуни переважно надходять із південних регіонів
Українські кавуни: звідки їх везуть та як обрати найсмачніший
6 серпня, 19:31
МЗС: заяви Роберта Фіцо дисонують із духом добросусідства
МЗС України відреагувало на антиукраїнську заяву прем’єра Словаччини
10 серпня, 12:13

Суспільство

Ексглава МВС Аваков вперше за тривалий час подав голос
Ексглава МВС Аваков вперше за тривалий час подав голос
Цього літа в Україні майже немає колорадського жука: пояснення науковця
Цього літа в Україні майже немає колорадського жука: пояснення науковця
Боронив Україну з 2015 року. Згадаймо Олега Кузя
Боронив Україну з 2015 року. Згадаймо Олега Кузя
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди зі Львова до Ворохти: розклад
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди зі Львова до Ворохти: розклад
«Пакунок школяра» стартує найближчими днями: як отримати 5 тис. грн на підготовку до школи
«Пакунок школяра» стартує найближчими днями: як отримати 5 тис. грн на підготовку до школи
В Україні без опадів: погода на 15 серпня
В Україні без опадів: погода на 15 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2025
7765
Дев'ять років у полоні. Додому повернувся Богдан Ковальчук, якого РФ викрала 17-річним
2972
Віктор Ющенко про переговори на Алясці: Україна не повинна приймати умови Путіна
2136
Титулований український самбіст заявив про намір отримати російське громадянство
1694
Успіння Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Сьогодні, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua