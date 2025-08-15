Цього літа в Україні майже немає колорадського жука: пояснення науковця

Колорадський жук, завезений в Україну, відомий високою здатністю до адаптації

Колорадський жук, відомий своєю здатністю завдавати значної шкоди посівам картоплі, цього року став майже непомітним. Ця ситуація викликала здивування в багатьох українців, адже зазвичай цей шкідник створює багато проблем. Ентомолог Національного природного парку «Тузлівські лимани» Євгеній Халаїм розповів, чому так відбувається, інформує «Главком».

Пристосування до хімічних препаратів

Колорадський жук, завезений в Україну, показав високу здатність до адаптації. За словами Євгенія Халаїма, жуки швидко пристосовуються до інсектицидів. Коли застосовується новий хімічний препарат, більшість жуків гине, але невелика частина виживає завдяки генам, що дозволяють їм переносити хімікат. Ці особини передають гени стійкості своєму потомству, і через кілька років ціла популяція стає несприйнятливою до цього препарату. Тому доводиться постійно змінювати хімічні засоби боротьби.

Мало природних ворогів

Крім високої здатності до адаптації, колорадський жук має мало природних ворогів. Ентомолог пояснив, що його можуть поїдати лише деякі види, як-от сіра жаба (ропуха). Деякі птахи іноді вживають в їжу личинок. Дорослий жук виробляє гірку речовину, яка робить його неприємним на смак, тому птахи не цікавляться колорадами. Спроби біологічної боротьби з жуком, зокрема завезення клопа з Північної Америки, не мали значного успіху, оскільки його чисельність в Україні залишається невисокою.

Чому ж жука майже немає?

Цього року ситуація кардинально змінилася. Євгеній Халаїм вважає, що основними причинами є погодні умови та зменшення площ посадки картоплі.

Спека та посуха. Цьогорічна спека та посуха негативно вплинули на популяцію жука. Можливо, вони не вижили або ж залишилися в землі, очікуючи сприятливіших умов. Ентомолог припускає, що жуки можуть з'явитися пізніше, коли спека спаде і з'явиться волога.

Зменшення посівів. Ще одним чинником є те, що люди посадили менше картоплі, яка є основною їжею для колорадського жука. Хоча жук може харчуватися й іншими пасльоновими (помідори, баклажани, перець) і навіть іншими рослинами в крайньому разі, картопля залишається його улюбленою «стравою».

Нагадаємо, український сорт картоплі «Щедрик» здатний відлякати будь-якого колорадського жука. У його генеалогії п'ять диких видів картоплі. З пасльонових колорадський жук найбільше любить баклажани. Потім ідуть помідори, картопля, в останню чергу – перець, коли вже нічого не залишилося. Так ось, жук буде їсти «Щедрик» від повної безвиході, коли вже навіть перцю не лишилося.

Як повідомлялося, в Інституті картоплярства Національної академії аграрних наук України вивели два сорти картоплі для дієтичного харчування та підвищення імунітету – «Солоха», з синьо-фіолетовим кольором м'якоті, та «Хортиця» – з червоним.