В Антарктиді знайдено останки зниклого 66 років тому дослідника

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
В Антарктиді знайдено останки зниклого 66 років тому дослідника
Польська команда вчених виявила останки дослідника Антарктики
фото із відкритих джерел

В Антарктиді льодовик «розкрив» кістки вченого, який загинув у 1959 році

Польські вчені натрапили в Антарктиді на кістки британського метеоролога, який загинув під час експедиції 1959 року. Останки вдалося знайти завдяки льодовику, який рухався до моря і оголив кістки разом із різними предметами. Про це пише «Главком» із посиланням на British Antarctic Survey.

Кістки вченого виявлено ще у січні, проте на їх аналіз знадобився час. Останки були передані для аналізу ДНК, який підтвердив – вони належать британському вченому-метеорологу Деннісу Беллу, який у віці 25 років загинув, впавши у крижану тріщину.

Белл працював дослідником в організації, яка згодом стала Британською антарктичною службою. «Денніс був одним із багатьох відважних співробітників, які брали участь у ранніх дослідженнях Антарктики в надзвичайно складних умовах», – розповіла професор Дейм Джейн Френсіс, голова Британської антарктичної експедиції.

«Я давно не сподівався знайти свого брата. Це вражаюче, неймовірно. Я не можу прийти до тями», – сказав 86-річний брат загиблого Девід, який нині проживає в Австралії. У 1959 році Девід був тим, хто відчинив двері будинку, коли листоноша приніс родині трагічну звістку.

Денніс Белл (ліворуч) зі своїми колегами та собаками, які допомагали їм працювати в Антарктиді
Денніс Белл (ліворуч) зі своїми колегами та собаками, які допомагали їм працювати в Антарктиді
фото: bas.ac.uk

Белл народився 1934 року, навчався на метеоролога перед тим, як найнятись в експедицію. «Він був одержимий щоденниками Скотта», – розповів Девід, маючи на увазі щоденники Роберта Скотта, одного з першовідкривачів південного полюса. 

Як зник Денніс Белл

Белл вирушив до Антарктиди в 1958 році, приєднавшись до дворічної експедиції на британській науковій станції в Адміралтійській затоці, що складалася з 12 осіб. Завданням Белла був запуск метеорологічних зондів і передача даних в Британію кожні три години, тож йому доводилося на морозі запускати генератор. Крім того, він відповідав за сховище продуктів у зимовий час.

26 липня 1959 року Белл із напарником Джеффом Стоксом та ще двома членами експедиції покинули станцію, щоб забратися на льодовик. Якоїсь миті собаки вчених почали втомлюватися, і Белл, який ішов без лиж, обігнав їх, щоб підбадьорити, і раптом провалився під сніг.

Стоукс покликав Денніса, і той відповів. Він навіть зміг піднятися кинутою йому мотузкою майже до краю тріщини. Однак замість того, щоб обв'язати мотузку навколо тіла, Белл прив'язав її до пояса, пояс відірвався, Денніс знову впав і вже більше не відповідав.

Останки було виявлено 29 січня цього року польськими вченими біля порогу їхньої станції, деякі кістки були знайдені на поверхні льодовика, деякі – біля його основи. «Льодовики під дією гравітації рухають свою масу льоду, а разом з ними здійснив свою подорож і Денніс», – пояснили вчені.

Повідомляється, що разом з ними було знайдено наручний годинник, радіоприймач, фрагменти бамбукових лижних палиць, залишки олійної лампи, скляні баночки для косметики та шматки армійського намету.

Нагадаємо, у Пакистані в льодовику, що танув, було виявлено тіло чоловіка. Він зник безвісти 28 років тому. 

До слова, арктичні моря можуть повністю звільнитися від льоду до літа 2027 року. Міжнародна група вчених із США та Швеції вирахували, коли морські льоди в Арктиці можуть повністю розтанути в літній період. Виявилося, що цей момент може настати раніше, ніж передбачалося.

